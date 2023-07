Kleine JHV mit Peljhan: RWE veröffentlicht den Termin

Essen. Rot-Weiss Essen hat den Termin für die versprochene „kleine Jahreshauptversammlung“ bekanntgegeben. Mit dabei: Sascha Peljhan.

Sie wurde versprochen, jetzt steht der Termin fest: Am 5. September findet die „kleine Jahreshauptversammlung“ von Rot-Weiss Essen statt. Der Drittligist wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Fan- und Förderabteilung (FFA) organisieren.

Mit dabei: Marcus Uhlig (Vorstandsvorsitzender), Sascha Peljhan (Vorstandsmitglied) und Dr. Andre Helf (Aufsichtsratsvorsitzender). Das Trio stellt sich den Fragen der Fans, der Eintritt: kostenlos. Details zur Uhrzeit und zum Ort wird Rot-Weiss Essen „zeitnah kommunizieren“.

Rot-Weiss Essen: Fan-Fragen werden beantwortet

Besonderer Fokus liegt bei der Veranstaltung auf der im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung (JHV) 2023 vorgestellten Geschäftsjahresbilanz für das Vorjahr und dem damit verbundenen Jahresfehlbetrag, teilt der Verein mit. Und weiter: „Sicherlich haben sich bei zahlreichen RWE-Fans Fragen ergeben, die an diesem Abend beantwortet werden.“

Das stimmt. RWE hatte bei der JHV am 25. Juni Zahlen präsentiert, die überraschten, und zwar negativ. Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 belief sich auf rund 3,6 Millionen Euro, ein Minus von 410.000 Euro war einkalkuliert worden. Dieser wurde somit um 3,2 Millionen Euro verfehlt. Die Veranstaltung musste später gar abgebrochen werden, denn bei der Entlastung des Aufsichtsrates kam es zu Unstimmigkeiten beim Wahlvorgang. Viele Fragen blieben offen. Sie sollen bei der kleinen JHV beantwortet werden.

RWE und die FFA bitten, dass Fragen im Voraus eingesendet werden, „damit die Veranstaltung reibungslos vonstattengeht und so viele Themen wie möglich behandelt werden können“. Das sei einfach, unkompliziert sowie sekundenschnell und ohne Anmeldung möglich. Hierfür klicken RWE-Fans auf diesen Link, geben Namen und Mailadresse für mögliche Rückfragen an und wählen aus, an wen sich das Anliegen richtet. Anschließend tippen Rot-Weisse ihre Frage ein und klicken auf den „Senden“-Button, so der Klub.

Besonders ist, dass sich auch Sascha Peljhan bei der „kleinen JHV“ dabei sein und sich den Fragen der Fans stellen wird. Wie den anwesenden Mitgliedern bei der Veranstaltung im Juni erklärt wurde, nimmt er eine Schlüsselrolle, die größer als gedacht ist, bei der Umstrukturierung der rot-weissen Prozesse ein. Seine Ausführung dürften spannend werden.

