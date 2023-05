Klassenerhalt perfekt! So geht es bei Rot-Weiss Essen weiter

Essen. Rot-Weiss Essen hat es geschafft: Der Klub bleibt Drittligist. Personal, Zugänge, Hauptsponsor, Planungen – das Wichtigste bei RWE im Überblick.

Rot-Weiss Essen bleibt Drittligist. Für den Aufsteiger fand die Saison an diesem Spieltag ein positives Ende. Zwar verlor RWE in Halle, Oldenburg aber kassierte eine 1:2-Niederlage gegen Zwickau. Das Primärziel, den Klassenerhalt, hat RWE damit erreicht. Jetzt beginnt die Arbeit für 2023/24. Das kommt auf die Verantwortlichen in den nächsten Tagen und Wochen zu.

Rot-Weiss Essen – das Sportliche

Ein Spiel steht in der Dritten Liga noch an. Der SC Verl kommt am Samstag ins Stadion an der Hafenstraße (27. Mai/14 Uhr/Magentasport). Sportlich geht es für beide Mannschaften um nichts mehr. Viel interessanter ist das Duell, das eine Woche später für RWE auf dem Plan steht: das Niederrheinpokalfinale.

Es geht gegen Rot-Weiß Oberhausen ums Prestige, um den Titel, um die Qualifikation für den DFB-Pokal – und damit um eine Menge Geld. Noch kann man also nicht sagen, dass Rot-Weiss Essen die Saison auf dem Rasen locker ausklingen lassen darf.

Rot-Weiss Essen – das Personal

Klar ist, dass Felix Götze, Cedric Harenbrock und Ron Berlinski weiterhin für RWE spielen werden. Bei der Götze-Leihe greift nach dem Klassenerhalt eine Kaufpflicht. Die Verträge von Harenbrock und Berlinski verlängern sich automatisch um ein Jahr.

Zudem steht fest, dass Simon Engelmann (Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor (FC Kray), Niklas Tarnat, Michel Niemeyer und Kevin Holzweiler (alle Ziel unbekannt) den Klub verlassen werden. Externe Neuzugänge sind noch nicht vermeldet worden.

Dass mit dem Klassenerhalt die Unruhe im Umfeld vorbei ist, ist eher unwahrscheinlich. Trainer Christoph Dabrowski hat das große Ziel erreicht, ob er den Rückhalt aller Fans hat, darf angezweifelt werden. Trotz des Klassenerhalts werden die Diskussionen um Dabrowski in den nächsten Tagen vermutlich wohl nicht aufhören.

Wird bei Rot-Weiss Essen bleiben: Felix Götze. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Rot-Weiss Essen – die Kaderplanung

Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Lawrence Ennali (Hannover 96) und Luca Wollschläger (Hertha BSC) sind lediglich geliehen und kehren, Stand jetzt, zu ihren Klubs zurück.

Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz) und Erolind Krasniqi (Teutonia 05) hingegen werden zu RWE zurückkehren. Ob jeder davon eine Zukunft bei Rot-Weiss hat, ist die andere Frage.

Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo – sie alle haben Vertrag bis Sommer 2024, Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel sowie Jakob Golz bis Sommer 2025.

Damit steht ein Grundgerüst der Mannschaft. Gerade nach den vielen Abgängen werden die Sportdirektoren Christian Flüthmann und Marcus Steegmann aber eine Menge zu tun haben – der Kader von Rot-Weiss Essen wird in den nächsten Wochen umgebaut.

Christian Flüthmann und Rot-Weiss Essen planen die neue Saison in der Dritten Liga. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Rot-Weiss Essen – das Organisatorische

Die Drittliga-Saison 2023/24 beginnt am 4. August. Vom 21. Dezember 2023 bis zum 19. Januar 2024 wird sie durch die Winterpause unterbrochen und am 18. Mai 2024 mit dem 38. Spieltag enden.

Die erste Runde des DFB-Pokals wird vom 11. bis 14. zum August 2023 ausgespielt. Gewinnen die Essener das Endspiel gegen Oberhausen, sind sie dabei.

Wann das Trainingslager in der Saisonvorbereitung stattfinden wird – und wo –, ist noch unklar.

Rot-Weiss Essen – der Hauptsponsor

Die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Hauptsponsor Harfid ist am 31. Dezember 2022 beendet worden. Dann sprang Deutsche Saatgut als RWE-Hauptsponsor ein – bis zu diesem Saisonende. Welches Unternehmen in der kommenden Spielzeit auf der Brust des rot-weissen Trikots werben wird, das steht noch nicht fest.

