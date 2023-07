Unser NRZ Newsletter zum Fußballverein Rot-Weiss Essen

Essen. Mit der "Post von der Hafenstraße" bekommen Sie alle News und Recherchen zu Rot-Weiss Essen ins Postfach: Jetzt für unseren Newsletter anmelden.

Immer am Ball bei Rot-Weiss Essen: Täglich beschäftigen sich unsere Reporter mit dem Traditionsklub von der Hafenstraße, sind bei jedem Heim- und Auswärtsspiel dabei in der dritten Liga mit dabei.

Mit dem RWE-Newsletter „Post von der Hafenstraße“ bekommen Sie die aktuellsten Nachrichten zu Rot-Weiss Essen und alle Hintergründe zu RWE immer direkt in ihr E-Mail-Postfach:

Wer fehlt im nächsten Spiel?Auf welche Spieler kommt es besonders an? Was plant der Trainer? Wie stark ist der Gegner? Ob Interviews, Hintergründe oder die Kommentare aus den Fanseelen von Happo und Uwe Strootmann: Mit dem kostenlosen RWE-Newsletter verpassen Sie nichts mehr.

Einfach anmelden und alle RWE-Nachrichten zweimal pro Woche direkt ins Postfach bekommen.

Jeweils um 11 Uhr wird Ihnen montags und freitags die "Post von der Hafenstraße" geliefert. Am Montag geben wir Ihnen einen Rückblick auf den vergangenen Spieltag und ein Update zur neuen Woche - freitags erfahren Sie, was für das nächste Spiel am Wochenende zählt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE