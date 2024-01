Innerhalb kurzer Zeit: Alle RWE-Tickets für Münster weg

Essen Rot-Weiss Essen wird von 1230 Fans nach Münster begleitet. Alle Karten waren innerhalb weniger Stunden weg. So lief der Vorverkauf.

Wahrlich keine Überraschung: Sämtliche Gäste-Karten für das Spiel zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen sind vergriffen. An diesem Donnerstag um 10 Uhr morgens startete der exklusive Mitglieder-Vorverkauf - innerhalb weniger Stunden waren alle 1230 Tickets verkauft. Das teilte RWE am Donnerstagnachmittag mit.

Das brisante Westduell wird somit vor vollem Haus ausgetragen werden. Da das Preußenstadion derzeit umgebaut wird, die ursprüngliche Gästekurve abgerissen wurde, stehen Auswärtsfans weniger Tickets zur Verfügung als das in der Vergangenheit der Fall war. Der Gästebereich befindet sich seit dem Umbau auf der Gegengerade des Preußenstadions.

Rot-Weiss Essen: Lange Rivalität zwischen RWE und Preußen Münster

Die Partie findet am Sonntag (28. Januar) um 13.30 Uhr statt. Das Hinspiel gewann RWE mit 1:0 - Thomas Eisfeld erzielte den Siegtreffer in einem spannenden Duell in der Nachspielzeit. Schon seit Jahrzehnten gibt es eine Rivalität zwischen beiden Vereinen. Alles kulminierte in der Saison 2021/22, als sich Rot-Weiss Essen und der SC Preußen ein dramatisches Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga West und den Aufstieg in die Dritte Liga leisteten. Am letzten Spieltag fiel die Entscheidung - zugunsten von Rot-Weiss. Die Preußen zogen ein Jahr später nach und stehen derzeit auf dem 13. Tabellenplatz der Dritten Liga. Es wird das erste Duell beider Klubs seit Herbst 2021 in Münster.

Weitere Ticket-News bei Rot-Weiss Essen

Tickets für das RWE-Auswärtsspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (Fr., 19. Januar, 19 Uhr/Verkauf über Online-Ticketshop und Ticketschalter bis Mi., den 17. Januar, um 18 Uhr) sind bereits frei erhältlich. Heimspielkarten für die Partie gegen Viktoria Köln (Di., 23. Januar, 19 Uhr/Online-Ticketshop, Ticketschalter, Vorverkaufsstellen) gehen Donnerstagvormittag in den freien Verkauf.

Bevor es in der Liga weitergeht, steht aber zunächst ein Testspiel für RWE an. An diesem Samstag (14 Uhr) kommt der Nordost-Regionalligist FSV Zwickau ins Stadion an der Hafenstraße. Es ist die Generalprobe vor dem Re-Start der Drittliga-Saison 2023/24.

