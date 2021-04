Innenbandriss: RWE-Innenverteidiger fällt im Endspurt aus

Essen. Rot-Weiss Essen hat erneut einen Ausfall in der Abwehr zu beklagen: Alexander Hahn fällt mit einer Knieverletzung aus. Ersatz steht aber bereit.

Personeller Rückschlag für Rot-Weiss Essen im Saison-Endspurt: Alexander Hahn wird den Rot-Weissen bis zum Saisonende fehlen. Im Ligaspiel gegen den VfB Homberg musste der Innenverteidiger nach einem Zusammenprall bereits nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden, für ihn kam Felix Herzenbruch. Am Dienstag bestätigte der Verein den ersten Verdacht: Die Diagnose lautet Innenbandanriss, das bedeutet wohl mehrere Monate Pause.

„Ali kommen die drei Punkte gegen den VfB teuer zu stehen. Natürlich haben wir auf eine andere Diagnose gehofft, mit dieser Situation müssen wir nun jedoch arbeiten. Wir hoffen selbstverständlich auf einen optimalen Heilungsverlauf und wünschen Ali viel Geduld und Kraft“, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Rot-Weiss Essen muss wieder in der Abwehr umbauen

Es ist nicht das erste Mal, dass Trainer Christian Neidhart Hahn in der Abwehr einen Ausfall einplanen muss: Der etatmäßige Rechtsverteidiger Sandro Plechaty fehlt zum Beispiel schon länger. Auch Hahn musste zuletzt mehrere Spiele nach einem positiven Corona-Test aussetzen – beim 4:1 gegen Homberg gab er erst sein Startelf-Comeback in der Innenverteidigung neben Daniel Heber.

Sechs Spiele in der Regionalliga, im Niederrheinpokal nach Oberhausen

Erster Ersatz dürfte der bereits gegen Homberg eingewechselte Felix Herzenbruch sein, auch Felix Weber stünde als Innenverteidiger bereit und könnte für Neidhart eine Option sein. Damit wird es im nächsten Spiel wohl wieder mehrere Änderungen in der Essener Elf geben, auch Amara Condé kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück.

Am Sonntag bestreitet RWE sein Nachholspiel an der Hafenstraße gegen den SV Lippstadt. Fünf Spieltage bleiben danach noch in der Regionalliga West, in denen RWE noch Spitzenreiter BVB II (sieben Punkte vor) abzufangen.

Dazu wartet noch mindestens eine weitere Partie im Niederrheinpokal, dessen Finalspiele am Montag ausgelost wurden. Im Viertelfinale muss RWE zu RWO, im Halbfinale würde der SV Straelen warten. (phz)