„Happos“ Wette läuft: Wie viele Dauerkarten verkauft RWE?

Essen. „Happo“ Tautges von den Uralt Ultras RWE hat seine Wette gestartet für einen guten Zweck. Hier die Adressen, wo Sie ihren Tipp abgeben können.

Neue Saison, neues Glück. Glück allein wird Rot-Weiss Essen sicherlich nicht reichen, um in der zweiten Drittliga-Saison eine bessere Rolle zu spielen als 2022/23. Die Euphorie mag aufgrund der bescheidenden Rückrunde diesmal vielleicht auch nicht so groß sein wie im Aufstiegsjahr, aber dennoch können die Rot-Weissen weiterhin mit einem vollen Stadion an der Hafenstraße rechnen.

Fast 10.000 Dauerkarten hatte RWE (9870) zur Premierensaison verkauft und war damit auf Platz drei hinter Dynamo Dresden (12.000) und 1860 München (11.860). Diesmal, so heißt es, werde man den Verkauf beim Stand von 11.907 Karten stoppen.

Rot-Weiss Essen: Wetteinsatz geht an „Wünschewagen“

Tradition in der Zeit des Karten-Vorverkaufs hat „Happos“ Dauerkartenwette. RWE-Fans tippen beim „Tollhaus Hafenstraße“-Blogger, wie viele Saisontickets Rot-Weiss Essen am Ende der Verkaufsphase abgesetzt hat. Alles für den guten Zweck. In diesem Jahr wird Helmut „Happo“ Tautges von der RWE Sozialinitiative Essener Chancen und der Spendenplattform I do Essen im Rahmen der neuen „RWE hilft: Wünschewagen“-Aktion unterstützt.

Sämtliche Erlöse kommen dem „Wünschewagen“-Projekt zu. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Organisator erfüllt besonders schwer vom Schicksal getroffenen Menschen den letzten Lebenswunsch. Ob ins Stadion, ans Meer, zum Konzert, der Familie oder in die eigenen vier Wände: Ist der Patient nicht mehr aus eigener Kraft mobil, rückt der „Wünschewagen“ mit Betreuung an.

„Arbeit und Einsatz der ehrenamtlich tätigen Wünschewagen-Mitarbeiter ist unbezahlbar – und doch kostet sie eine Menge Geld. Wir möchten helfen, letzte Wünsche zu erfüllen“, erklärt „Happo“ auf der i-do-Plattform, warum er ausgerechnet dieses karitative Projekt ausgewählt hat.

Zahl der verkauften Dauerkarten von Rot-Weiss Essen ist gefragt

Und so läuft die Wette: Wer die genaue Zahl der verkauften Rot-Weiss Dauerkarten tippt oder wessen Vorhersage am nächsten der tatsächlichen Anzahl der verkauften Tickets kommt, darf sich Wettkönig oder -königin nennen und kann auch eine „Kleinigkeit“ gewinnen. Maßgebend ist die offizielle Zahl, die am ersten Spieltag von Vereinsseite gemeldet wird.

Den Höhe des Wetteinsatzes bestimmt jeder selbst. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Auch nach unten nicht, jedoch sollten fünf Euro nicht unterboten werden.

Wie der Wetteinsatz bzw. das Spendengeld eingezahlt wird, erfahren Sie auf der Seite tollhaus-hafenstraße.de, auf der Internetseite https://i-do.app oder in der „I do Essen“-App auf dem Smartphone, wo ebenfalls gespendet werden kann. Der Dauerkartentipp müsste dann anschließend bei „Happo“ unter der Mailadresse hallo@tollhaus-hafenstraße.de eingereicht werden.

