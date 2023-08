Rot-Weiss Essen: „Happos“ Dauerkartenwette - Riesenfreude über 10.019,07 Euro

Auch in diesem Jahr wohl oft ausverkauft: das Stadion an der Hafenstraße von Rot-Weiss Essen.

Essen. Das ist stark: 10.019,07 Euro kommen bei „Happos“ Dauerkartenwette zusammen. Wer sich über die Spende der Rot-Weiss Essen-Fans freuen darf.

Es ist eine liebgewonnene Tradition. Auch in diesem Jahr hat „Happo“ seine Dauerkartenwette aufgestellt. Wie viele Saisontickets wird Rot-Weiss Essen am Ende der Verkaufsphase an den Mann und an die Frau gebracht haben? Man konnte in der Sommerpause einen Tipp abgeben, der Erlös des Wetteinsatzes geht an die Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder.

Nun, eine große Summe ist in diesem Jahr zusammengekommen: 10.019,07 Euro.

„Diese Dauerkartenwette hat sämtliche Hoffnungen, Ziele und Erwartungen übertroffen. Sie entwickelte eine unglaubliche Eigendynamik“, heißt es von „Happos“ Uraltultras. Die Spendenbereitschaft sei sehr hoch gewesen – von fünf Euro bis 2100 Euro: alles dabei. „Wir haben so viele treue Mitmacherinnen und Mitmacher, das ist grandios. Diesmal sind glücklicherweise eine Menge Roter dazugekommen. Champions-League-reif, das Ganze!“

Rot-Weiss Essen: Fans spenden eine beachtliche Summe

Die komplette Summe sei bereits an die Initiative überwiesen worden. „Die Freude beim Empfänger war und ist riesengroß. Neben dem Geld, steht das Angebot der Essener Chancen, betroffene Kinder mit Begleitung zu Spielen von Rot-Weiss Essen einzuladen“, so die Uraltultras.

RWE-Fan und Uraltultra: „Happo“. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Die Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder teilte mit, mit solch einem Ergebnis nicht gerechnet zu haben: „Aber da haben wir wohl den Teamgeist, das Herzblut, die Großzügigkeit und den Enthusiasmus einer außerordentlichen, rot-weissen Fangemeinde unterschätzt. Mit dieser fantastischen Summe finanzieren wir Freizeit- und Unterstützungsangebote für unsere Gast-Familien.“

Wettmeister wurde übrigens Rainer Hoffmeister – er tippte auf 11.022 verkaufte Jahreskarten. Tatsächlich setzte Rot-Weiss Essen 11.037 Dauertickets ab. Macht eine Differenz von 15 Karten.

