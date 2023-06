Rot-Weiss Essen: Den Verantwortlichen steht eine Menge Arbeit bevor

Vonne Hafenstraße – Der RWE-Talk: RWE-Talk: Ende gut, aber nicht alles gut- es gibt noch viel zu tun

Positiver Saisonabschluss an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen hat sich im Niederrhein-Pokalfinale mit 2:0 im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen durchgesetzt und zieht in den DFB-Pokal ein. Die Ziele wurden erreicht, aber jetzt beginnt die Arbeit. In unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße“ sprechen wir über das Saisonfinale, den personellen Umbruch in der Sommerpause und die Ziele für die neue Saison. Fragen oder Anmerkungen könnt ihr ab jetzt an unsere E-Mail-Adresse senden: vonnehafenstraße@funkemedien.de

Video: FUNKE Foto & Video