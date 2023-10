Große Euphorie bei Rot-Weiss Essen: Ist RWE doch reif für mehr?

Neue Töne nach Derby-Sieg beim MSV Duisburg - ist RWE doch reif für mehr? In unserem RWE-Talk analysieren wir das 2:1 in Duisburg.

Essen. Rot-Weiss Essen ist Derbysieger und Vierter in der 3. Liga. Die Fans träumen. Was kann ist RWE möglich? Darüber diskutieren wir in unserem Talk.

Was für eine irre Wende bei Rot-Weiss Essen. Es ist gerade einmal 22 Tage her, als in der 3. Liga nach dem desaströsen 0:5 an der Hafenstraße gegen den SC Verl und dem vorhergehenden 0:4 beim Aufsteiger aus Unterhaching die Stimmung zu kippen drohte.

Drei Wochen und drei Siege später liegen sich die Fans in den Armen, niemand spricht mehr von Ex-Kapitän Felix Bastians. Die Mannschaft holte neun Punkte, davon zwei Derbysiege in der Fremde beim BVB II und beim MSV Duisburg. Fast 17.000 Essener begleiteten die Mannschaft zu den zwei Auswärtsspielen.

Rot-Weiss Essen springt auf Platz vier - die Fans können träumen

RWE steht auf Platz vier in Liga drei und es gibt sicher den einen oder anderen Fan, der sich schon mal für alle Eventualitäten die Relegationstermine nach der Saison gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga rausgesucht hat.

Unter anderem darüber diskutieren im RWE-Talk "Vonne Hafenstraße": Moderator Martin Herms und die beiden Funke-Redakteure Ralf Wilhelm und Christian Brausch.

Und siehe da: Im RWE-Talk sind sich nicht mehr alle einig. Während Brausch meint: "Es wäre ein Wunder, sollte Rot-Weiss Essen am Ende der Spielzeit einen der ersten drei Plätze belegen. Der aktuelle Erfolg ist eine Momentaufnahmen, doch der Kader ist noch nicht so weit, dass er nachhaltig in den Aufstiegskampf eingreifen können." Wilhelm hält dagegen: "RWE hat einen Lauf, es ist durchaus möglich, dass Esse bis zum Ende oben mitspielt."

Was sicher ist: Die aktuellen Siege helfen, um Ruhe in den Verein zu bekommen. Denn das ist nötig, nachdem am Ende der letzten Spielzeit der Trainer in der Kritik stand, dann die Zahlen schlecht waren und ein Millionen-Minus präsentiert wurde.

Jetzt haben die Verantwortlichen die nötige Ruhe anstatt vieler Brandherde, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Angefangen bei der einen oder anderen Kader-Ergänzung im Winter, wo sich die Runde dann einig ist: Zwei Neue sollten es im Winter schon sein.

