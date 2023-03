Für U17 von Rot-Weis Essen war es ein zittriger Ausklang

Essen. Die B-Junioren von Rot-Weiss Essen verlieren auch am letzten Bundesliga-Spieltag. Trotzdem können die Essener im Abstiegskampf aufatmen.

Die B-Junioren von Rot-Weiss Essen werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Allerdings war es am letzten Spieltag noch einmal spannend geworden.

U17-Bundesliga

Fort. Düsseldorf - RWE 2:0 (2:0). Am Ende wurde es noch einmal richtig eng für die U17 von Rot-Weiss Essen im Abstiegskampf. Während RWE verlor, gewann Hennef gegen SF Siegen, sodass die Rot-Weissen in der Abrechnung nur dank des besseren Torverhältnisses über dem Strich stehen. „Ich finde, es ist eine überragende Leistung, dass wir die Klasse gehalten haben. Durch die Konstellation mit fünf Absteigern war klar, dass es spannend wird, aber wir haben uns das verdient“, sagte RWE-Coach Simon Hohenberg.

In einem sehr kampfbetonten Spiel gingen die Düsseldorfer in Halbzeit eins durch zwei Standards mit 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte entwickelte sich am Flinger Broich ein sehr intensives, aber chancenarmes Spiel. Für die Essener war es die dritte Niederlage in Folge. „Ich finde, man sollte das nicht so negativ darstellen. Wir haben heute mit U15- und U16-Spielern gespielt und schon seit Wochen einen sehr dezimierten Kader. Auch wenn es hintenraus knapp wurde, haben wir uns den Klassenerhalt über die ganze Saison erarbeitet.“

Tore: 1:0 Hassan (11.), 2:0 Fasoli (26.).

U19- Bundesliga: Versöhnlicher Ausklang für Rot-Weiss Essen

U19-Bundesliga: Jan-Simon Symalla von Rot-Weiß Oberhausen versucht sich gegen Ahmed Etri von Rot-Weiss Essen durchzusetzen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

RW Oberhausen - RWE 2:5 (0:3). Zum Bundesliga-Ausklang zeigte die Mannschaft von Trainer Suat Tokat noch einmal, dass sie gewinnen kann. Die Rot-Weissen dominierten von Beginn an. „Ein Derbysieg tut der Seele immer gut. Wichtig war, dass wir uns mit einem Erfolgserlebnis verabschieden“, so RWE-Coach Tokat, der seinen Posten verlassen wird.

Der Abstieg der Essener stand schon vor dem Anpfiff fest. Nach dem 4:0 wechselten die Gäste durch und verloren dadurch ihren Spielfluss. „Wir wollten allen die Möglichkeit geben, sich noch einmal zu zeigen“, erklärte Tokat. „Man hat gesehen, dass wir in der Chancenverwertung Fortschritte gemacht haben. Auch wenn das jetzt zu spät kommt, haben wir eine positive Entwicklung genommen.“

Am kommenden Mittwoch spielt RWE das Achtelfinale im Niederrheinpokal gegen den 1. FC Bocholt (20 Uhr, Am Hünting).

Tore: 0:1 Hüning (13.), 0:2 Reck (19.), 0:3 Heuser (33.), 0:4 Reck (50.), 1:4 Böhm (56.), 2:4 Böhm (74.), 2:5 Seker (85.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE