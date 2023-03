Ex-Schalke-Coach Baum: "Rot-Weiss Essen rutscht unten rein"

Essen. Der ehemalige Schalke-Trainer Manuel Baum hat sich den Drittliga-Abstiegskampf angeschaut. Sein Tipp: Rot-Weiss Essen rutscht unten rein.

Den FC Augsburg und Schalke 04 hat Manuel Baum in der Bundesliga trainiert – in der königsblauen Abstiegssaison 2020/21 war er für elf Partien Coach, seitdem ist er ohne Trainerjob. Baum, Diplom-Sportwissenschaftler und ehemaliger Lehrer, hat sich inzwischen in den Sozialen Netzwerken einen Namen gemacht. Auf der Plattform „TikTok“ hat er einen eigenen Kanal, er heißt „Tiefenlauf“.

Dort analysiert er das Geschehen in Fußballdeutschland und erklärt seinen Usern die Spielweisen und taktischen Kniffe der Mannschaften. Knapp 63.000 Menschen haben seinen Kanal inzwischen abonniert – eine beachtliche Reichweite. Nun hat sich der 43-Jährige den Abstiegskampf in der dritten Liga angeschaut. Seine Prognose: Rot-Weiss Essen wird es noch ganz schwer haben.

Rot-Weiss Essen: Manuel Baum analysiert den Drittliga-Abstiegskampf

Baum hat dafür das Restprogramm der Drittligisten bewertet. Ab Platz elf werde es für die Teams ungemütlich. Der SV Meppen, der FSV Zwickau und der VfB Oldenburg haben aus seiner Sicht das härteste Restprogramm – das Trio werde absteigen. „Besonders Zwickau wird mehr als Gegner im Aufstiegskampf das Zünglein an der Waage sein, als selbst noch reelle Chancen auf den Nichtabstieg zu haben“, glaubt Baum. Zwickau, derzeit Neunzehnter, muss noch gegen Wehen, Saarbrücken, Freiburg, Osnabrück und Dresden spielen.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Dortmunds zweite Mannschaft sowie der Hallesche FC „konnten sich stabilisieren“, sagt Baum, der daher den Blick auf den FC Ingolstadt (Dreizehnter), Rot-Weiss Essen (Vierzehnter) und die SpVgg Bayreuth (Fünfzehnter) richtet – alle drei Teams „sind oder waren zuletzt im freien Fall“, so Baum. „Wir müssen also zwischen den Schanzern, Essen und Bayreuth entscheiden.“

Baum weiter: „Irgendwie glaube ich, dass das Restprogramm den beiden bayrischen Vertretern besser liegt. Sie haben einen guten Mix aus oberen, mittleren und unteren Teams, wohingegen Essen noch voll in den Keller abrutschen kann.“

Manuel Baum: Rot-Weiss Essen „müsste überraschen“

Der gebürtige Landshuter verweist auf die nächsten drei Duelle: RWE trifft auf Freiburg II, Dresden und Waldhof Mannheim. „Da müssten sie schon überraschend“, meint Baum. Sein Tipp: „Der Abstiegskampf sieht spannender aus als er ist.“ Die letzten drei Klubs, also Meppen, Zwickau und Oldenburg, „bleiben auch im Keller. Von den restlichen Teams rutscht einzig Essen noch unten rein und macht Platz siebzehn im Elefantenrennen mit zwei bis drei anderen Teams aus.“

Allerdings: Die Ergebnisse überraschen Woche für Woche. Zuletzt siegte Bayreuth in Dresden, Dortmund bei 1860 München. Sicher vorhersagen lässt sich in der dritten Liga freilich von keinem Experten.

