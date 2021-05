Erster Neuzugang: RWE holt dreifachen Regionalliga-Meister

Essen. Von Viktoria Köln an die Essener Hafenstraße: RWE hat den ersten Neuen für die kommende Saison verpflichtet – mit mehr als 50 Drittliga-Spielen.

Rot-Weiss Essen will noch in die dritte Liga – der erste Neuzugang kennt sie schon: Kevin Holzweiler wechselt von Drittligist Viktoria Köln zu RWE, das gab der Regionalligist am Montag bekannt.

Holzweiler ist 26 Jahre alt und ein sehr kleiner (1,64 Meter), aber dafür schneller und wendiger Außenstürmer; als Linksfuß spielte er zuletzt meist auf dem rechten Flügel. Er durchlief die komplette Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach, machte für die U19 und die U23 der Gladbacher mehr als 100 Spiele in der A-Junioren-Bundesliga und der Regionalliga West.

Von der Gladbacher U23 wechselte Holzweiler vor fünf Jahren zu Viktoria Köln und gehörte auch da zum Stammpersonal: 166 Spiele und 17 Tore hat er für den Kölner Drittligisten gemacht, in der aktuellen Drittliga-Saison kommt er auf 24 Einsätze in der Regionalliga, bei 13 Spielen stand er in der Startelf. Ein Tor erzielte er in dieser Saison allerdings noch nicht. Vergangene Saison machte er drei Tore (in 30 Einsätzen).

Rot-Weiss Essen ist schon mitten in der Planung für nächstes Jahr

Auch wenn die Saison in der Regionalliga noch läuft (und jetzt gerade in die ganz heiße Phase geht), plant RWE natürlich schon für die neue Spielzeit – noch stehen abgesehen von einigen Vertragsverlängerungen nicht viele Personalien fest.

Klar ist unter anderem, dass Marcel Platzek RWE nach zehn Jahren verlassen wird, er schließt sich dem 1. FC Bocholt an. Auch dass mehrere Spieler aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken, steht schon fest. Viele Verträge aber laufen aus (eine Analyse dazu finden Sie hier), unter anderem mit Daniel Heber und Sandro Plechaty will Rot-Weiss wohl verlängern. Heber will sich „bald“ entscheiden, ob er bei RWE bleibt.

Entscheidungen hängen aber auch daran, in welcher Liga Rot-Weiss kommende Saison spielt – egal in welcher Liga wolle man einen „ambitionierten“ Kader aufstellen, hatte der Vorsitzende Marcus Uhlig gegenüber dieser Redaktion betont.

RWE-Neuzugang Holzweiler hat Aufstiegserfahrung

Mit Kevin Holzweiler ist der erste Neue für diesen Kader klar. In der dritten Liga hat er sich schon bewiesen – und falls er nächstes Jahr mit RWE doch in der Regionalliga aufläuft, hat er auch Aufstiegserfahrung: Sowohl mit Mönchengladbachs U23 (2015) als auch Viktoria Köln (2017) wurde er Regionalliga-Meister und stand in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga auf dem Feld, die aber jeweils verloren ging.

2019 schaffte er dann mit der Viktoria als Regionalliga-Meister den direkten Sprung in Liga drei – 34 Einsätze und vier Tore steuerte er damals zum Kölner Meistertitel bei.

„Kevin wird uns nicht nur mit seiner unumstrittenen sportlichen Qualität weiterhelfen. Er hat uns sehr authentisch vermittelt, wie heiß er darauf ist, zukünftig für RWE aufzulaufen. Wir sind uns sicher, mit ihm einen Spieler verpflichtet zu haben, der dabei helfen wird, unsere ambitionierte sportliche Entwicklung an der Hafenstraße weiter voranzutreiben“, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak in der Mitteilung des Vereins.(phz)

