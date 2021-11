Erolind Krasniqi für U21-Nationalmannschaft nominiert

Große Ehre: Erolind Krasniqi von Rot-Weiss Essen ist in die U21-Nationalmannschaft des Kosovo berufen worden.

Essen. Essener Mittelfeldspieler gehört zum Nachwuchs-Kader des Kosovo für das EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien. Dafür wird er aber RWE fehlen.

Den erneuten Schock nach den Verletzungen von Daniel Heber (Wadenbeinbruch) und Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) sowie den jüngsten Ausfall von Oguzhan Kefkir (Innenbandriss) bis Jahresende hat Rot-Weiss Essen gerade eben verdaut, da kommt auch eine positive Nachricht von der Hafenstraße.

Erolind Krasniqi (21) wird in rund zwei Wochen für das Heimatland seiner Eltern auflaufen. Der deutsche Nationaltrainer des Kosovo, Michael Nees, berief den in Lübeck geborenen 21-Jährigen Rot-Weissen in das Aufgebot für das EM-Qualifikationsspiel gegen die U21 von Albanien.

Rot-Weiss Essen freut sich über Nominierung von Krasniqi

„Wir freuen uns sehr mit Ero über seine Nominierung. Dass seine Leistungen auch im Kosovo wahrgenommen werden, ist sowohl für ihn, als auch für Rot-Weiss Essen eine tolle Auszeichnung“, sagt RWE-Sportdirektor Jrn Nowak.

Allerdings gibt es auch dazu einen kleinen Wermutstropfen: „Da es in der Regionalliga keine Länderspielpause gibt, wird uns Ero im Heimspiel gegen Lotte fehlen. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass er dadurch weitere Erfahrungen sammeln wird und drücken ihm die Daumen für eine erfolgreiche Länderspielreise. “

Qualifikationsspiel gegen Albanien am 16. November

Das Qualifikationsduell des 5. Spieltags mit Albanien findet am Dienstag, 16. November (19 Uhr), im Stadiumi Fadil Vokrri in der Hauptstadt Pristina statt. Zurzeit befindet sich die U21 aus dem Kosovo auf dem fünften Tabellenplatz der Gruppe, zu der auch die Nachwuchsteams Englands und Tschechiens gehören.

Die Rot-Weiss sind in der Regionalliga schon am kommenden Freitag wieder am Ball. Dann sind die Essener im Borussia-Park zu Gast bei Borussia Mönchengladbach II (19 Uhr).

