Rot-Weiss Essen: Abbruch nach Becherwurf-Eklat - FSV Zwickau will Wiederholung

Zwickau. Das Spiel zwischen Zwickau und Rot-Weiss Essen wurde abgebrochen. "Fürchterlich", sagt FSV-Boss Frank Fischer. Er hofft auf eine Wiederholung.

Eklat bei der Partie zwischen dem FSV Zwickau und Rot-Weiss Essen: Bierbecher flogen von der Tribüne auf Spieler, Trainer und das Schiedsrichter-Gespann. Das Spiel wurde zur Halbzeit beim Stand von 1:1 abgebrochen.

Fernsehbilder zeigen es deutlich. Ein Zwickauer Anhänger hat Schiri Nicolas Winter beim Verlassen des Feldes zur Halbzeitpause mit einem vollen Becher Bier abgeworfen.

Bierwurf-Eklat in Zwickau beim Spiel gegen RWE: "Furchtbar"

"Furchtbar", sagte FSV-Vorstandssprecher Frank Fischer über diesen Vorfall im Magenta-Gespräch. Man könne im Fußball über vieles und Schiri-Entscheidungen diskutieren, "aber es gibt bestimmte Regeln."

"Das wird Konsequenzen haben", betonte Fischer. Wie diese aussehen werden, könne er so kurz nach dem Vorfall nicht sagen, aber: "Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass wir präventiv dagegen vorgehen."

Wie es jetzt weitergeht? Unklar. Mit dem Abbruch wird sich nun der Deutsche Fußball-Bund beschäftigen. Der FSV Zwickau hofft auf eine Wiederholung des Spiels, so Fischer: "Wir können weder Punktabzüge, Spielwertungen gegen uns noch hohe finanzielle Sanktionen gebrauchen. Alle Faktoren tun dem Zwickauer Fußball weh." Der FSV steht im Tabellenkeller.

FSV Zwickau - Rot-Weiss Essen: Wilde Szenen vor der Pause

Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse in dem Drittliga-Spiel. In der 45. Minute lief Zwickaus Nils Butzen Essens Isaiah Young in die Beine und kassierte als letzter Mann dafür die Rote Karten. Den Freistoß aus 18 Metern setzte Thomas Eisfeld in die Mauer, doch dann der Pfiff: Handelfmeter.

Simon Engelmann verwandelte souverän zum 1:1 (45.+1). Die Zwickauer Fans waren aufgebracht, fühlten sich benachteiligt. Dann kam es zum Eklat. Auch die RWE-Bank um Christoph Dabrowski wurde mit Bierbechern abgeworfen. Unschöne Szenen.

