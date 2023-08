Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk- Diesen RWE wollen die Fans sehen

Rot-Weiss Essen hat das hoch emotionale Westderby gegen Preußen Münster in der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entschieden. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex den ersten rot-weissen Saisonsieg. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Samstag steht das nächste Spiel auf dem Programm: beim SC Freiburg II.

Video: FUNKE Foto & Video