„Ein echter Kapitän“: Ein Jahrhundert RWE-Ikone Gottschalk

Essen. Rot-Weiss Essen erlebte mit August Gottschalk seinen kometenhaften Aufstieg. Erinnerungen an eine RWE-Ikone, die nun ihren 100. Geburtstag hätte.

August Gottschalk kam am 14. Dezember 1921 in Altenessen zur Welt. Seine stattliche Figur wurde dem jüngsten Sohn einer dem Gewichtheben verschriebenen Familie gleichsam in die Wiege gelegt. Mit dem Fußballspielen begann Gottschalk als Achtjähriger bei Preußen 02. Als 17-jähriger wechselte der kräftige Stürmer 1939 zu Rot-Weiss Essen und durfte mit einer Sondergenehmigung in der ersten Mannschaft spielen. Nach dem Krieg wechselte er zunächst zurück zu Preußen 02 und wurde prompt Stadtmeister.