Die RWE-CD von der Deutschen Meisterschaft für guten Zweck

Helmut Tautges, alias Happo, hat sich diese gute Sache einfallen lassen und will mit dem Reinerlös den FAIRsorger Essen e.V. unterstützen.

Helmut Tautges alias Happo, Kolumnenschreiber und Uralt-Ultra-Präsident von RWE, hat sich wieder einmal eine wohltätige Aktion überlegt, diesmal zu Gunsten von FAIRsorger Essen e.V. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von FAIRsorger unterstützen in ihrer Freizeit die Ärmsten der Armen. Mit Essen, Getränken, Kleidung und auch mit herzlicher Wärme und Zuneigung. Hinter dieser Initiative steht keine Organisation, es sind alles Privatleute.

Happo hat eine CD mit der Original-Radioreportage im MP3 Format vom Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft 1955 in Hannover anfertigen lassen, das RWE mit 4:3 über den 1. FC Kaiserslautern gewann. Zu hören ist die Original-Reportage mit den Reporterlegenden Kurt Brumme und Rudi Michel.

Der Clou an der Sache: Jeder entscheidet selbst, wie viel ihm der Kauf wert ist – der Mindestkaufpreis beträgt allerdings 15 Euro.

Für die gute Sache engagiert: Helmut Tautges, alias Happo. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mit dem Erlös werden die Helfer von FAIRsorger unterstützt, vier Euro müssen allerdings für die Produktionskosten und Aufnahmerechte etc. einbehalten werden. Um das alles umzusetzen, musste Happo weitaus tiefer in die Tasche greifen. Digitalisierung der MC-Kassette, Lizenzgebühr für den Westdeutschen Rundfunk, Covergestaltung und CD-Produktion.

Erste Auflage auf 100 Stück begrenzt

Die Rückseite des Covers zeigt Torwartlegende Fritz Herkenrath zusammen mit Alfred Eberhardt, genannt „Teddy“, der vor fast genau einem Jahr verstorben ist. Teddy hielt seinen Rot-Weissen über sechs Jahrzehnte die Treue und hatte sich sehnlichst noch einmal den Aufstieg gewünscht. Seinen letzten Wunsch hat er nicht mehr erlebt. Die Auflage der CD ist momentan auf 100 Stück begrenzt, mehr als 200 dürfen aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit dem WDR nicht verkauft werden.

An das edle Sammlerstück kommt man am einfachsten an diesem Sonntag vor dem MSV-Spiel, wo Happo am FFA-Stand auf Interessenten wartet.

Aber Auswärtige, die das Prunkstück nach Hause haben wollen, werden ebenfalls bedient. Gegen eine zusätzliche Versandkostenpauschale (1,70€) bräuchte Happo nur noch die Adresse. Seine Bankdaten: Helmut Tautges, IBAN: DE 19 3606 0591 0002 8402 88), Verwendungszweck: FAIRsorger CD. Paypal ist auch möglich: Helmut Tautges, „helmitaugenix@web.de.

