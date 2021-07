Nach Verletzung: David Sauerland gibt RWE ein Versprechen

Essen. Rot-Weiss Essen besetzt die nächste Planstelle: Der 24-jährige Verteidiger hat seinen Kreuzbandriss überwunden und will wieder voll angreifen.

Die letzten Planstellen beim Fußball-Regionalligisten sind allmählich vergeben: David Sauerland wird weiter im RWE-Trikot auflaufen. Der 24-Jährige und Rot-Weiss Essen verständigten sich auf eine Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers.

„Für Saui war das letzte Jahr sehr hart, er hat nach seiner schweren Verletzung aber viel gearbeitet und sich großartig zurückgekämpft. Wir wissen, was wir an ihm haben und sind fest davon überzeugt, dass er wieder an sein altes Leistungsniveau anknüpfen wird“, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

„Wir haben Saui schon während seiner Verletzung eng begleitet und ihm immer signalisiert, dass wir von ihm und seinen Qualitäten überzeugt sind. Er hat jetzt keine Probleme oder Schmerzen mehr und kann in der Vorbereitung direkt Vollgas geben. Wir freuen uns, dass wir mit ihm eine weitere Alternative haben“, so Chef-Trainer Christian Neidhart.

Rot-Weiss Essen: Sauerland gab erst im letzten Heimspiel sein Comeback

David Sauerland wechselte im Sommer 2019 von Eintracht Braunschweig ins Ruhrgebiet und wurde auf Anhieb Stammspieler auf der rechten Seite. In der Vorbereitung auf die abgelaufene Spielzeit zog er sich einen Kreuzbandriss zu und feierte erst im letzten Heimspiel der Saison sein Comeback. Insgesamt kommt Sauerland auf 23 Pflichtspieleinsätze für RWE.

„Der Verein hat mir in einer für mich schwierigen Phase viel Vertrauen geschenkt und mir Mut zugesprochen. Dieses Vertrauen möchte ich nun zurückzuzahlen und alles für die Mannschaft reinwerfen. Ich freue mich, weiter Teil dieses tollen Vereins zu sein“, sagt David Sauerland nach der Vertragsverlängerung.

