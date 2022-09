Das RWE-Spiel hat einiges von einem klassischen Montagsauto

RWE-Kolumnist Uwe Strootmann über die denkwürdige Bremer Brücke und noch denkwürdigere Ergebnisse im englischen Fußball bei Preston North End.

Während die ersten Blätter fallen, diesmal nicht allein aus Gründen der Trockenheit, sondern tatsächlich dem nahenden Herbst geschuldet, wirkt es trotz der Niederlage in Osnabrück angenehm ruhig rund um Hafenstraße und ausgelagerter Geschäftsstelle.

Die Mannschaft hat sich an der Bremer Brücke gut verkauft, auch atmosphärische Mauern konnten wohl abgebaut werden. Rein sportlich betrachtet weiß man leider immer noch nicht wirklich, wohin uns die Reise diese Saison führen wird. Als Neuwagen in der 3. Liga gemeldet, hat das Spiel des RWE einiges von einem klassischen Montagsauto: Immer wenn irgendwas behoben wird (Abwehrstabilität) knarzt es an anderer Stelle (Sturm) und so weiter. Aber natürlich denkt noch lange keiner an eine Rückgabe!

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Im Vergleich zu den anderen Vereinen steht unser RWE mit neun erzielten Treffern auch nicht mal so schlecht da, es ist scheinbar Saison der wenig erzielten Toren. In Sachen Toren übrigens eine schöne Geschichte, wir schweifen heute einfach mal ein wenig ab: Der erste englische Meister Preston North End, kurz „PNE“ genannt, spielt aktuell in der zweiten englischen Liga und belegt dort nach neun Spieltagen den neunten Tabellenplatz. Soweit so unspektakulär.

Aber: Den erspielten zwölf Punkten steht ein Torverhältnis von gerade einmal 3:2 Toren gegenüber! Das muss man erst einmal sacken lassen. Die bisherigen Saisonergebnisse aus Sicht von PNE lauten somit wie folgt: 0:0 / 0:0 / 1:0 / 0:0 / 0:0 / 0:0 / 1:0 / 0:1 / 1:1! Als Fan weiß man da doch auch nicht, ob man lachen oder weinen soll.

Der Inbegriff einer Torflaute

Den Tabellenplatz würde ich ja mit Handkuss nehmen, aber das ist ja mal der Inbegriff einer Torflaute, wie sie wohl nur einmal in der Vereinshistorie vorkommt. Hoffentlich waren die Spiele dann wenigstens atmosphärisch so dicht wie unseres an der Bremer Brücke.

Apropos Brücke: Man hätte vergangenen Freitag anstatt im Stadtteil Schinkel auch an der Kenilworth Road in Luton sein können, so tief die Tribünen der Brücke, und fast so nah die umgebenden Häuser. Im Stadion selbst ist jede noch so kleine Ecke für Steh- oder Sitzplätze genutzt, alles was machbar war, wurde mittlerweile verbaut.

„Omas Ecke“ ist fester Bestandteil der Gegengeraden

Und auch „Omas Ecke“ nicht mehr die legendäre Stadionlücke, sondern mittlerweile fester Bestandteil der Gegengeraden, dem Pendant zu unserer „Rahn“. Von außen wurde viel in der Farbe Lila und all ihren Abstufungen gearbeitet sowie den Vereinslegenden massig Platz zugesprochen. Es mangelt nicht an Gittern drumherum, die manchmal paradox willkürlich ineinander übergehen und die dröftausend Kabelschächte an den Decken der Umläufe dürften jedesmal die Herzen passionierter Hobbyelektriker höher schlagen lassen.

Spätestens an den vergitterten Verpflegungsständen, von denen nicht selten der Lack abblättert, wirkt das bargeldlose Bezahlprinzip fast wie aus der Zukunft gekommen. Ein Hauch „Outlander“ in Osnabrück. Und wenn dann auch noch das Flutlicht an und die Sonne untergeht, beide gut aufgelegte Fanlager das ganze Szenario auch noch in etwas „Herbstnebel“ hüllen, dann weiß man, das man in einem der schönsten Stadien der Republik zu Gast ist.

Queen Elizabeth II hatte ein Herz für West Ham United

Und schon mal im Kontext zu Fußball-England unterwegs: Queen Elizabeth II. war ja von Amts wegen zu Lebzeiten immer der Neutralität verpflichtet. Von daher ist kaum bekannt, dass Ihr Fußballherz fast ein Leben lang West Ham United galt. Von den Hammers zurück zu unseren Roten: Die haben im Pokal richtig den Hammer kreisen lassen und den 1. FC Wülfrath in Velbert mit 9:0 deklassiert.

RWE sollte immer in Velbert spielen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: RWE

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE