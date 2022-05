RWE oder Preußen Münster: Alles zum Regionalliga-Herzschlagfinale

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster duellieren sich um die Meisterschaft in der Regionalliga West. Am Samstag fällt die Entscheidung.

Essen. Am Samstag fällt die Entscheidung: Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster - nur einer kann in die 3. Liga aufsteigen. Alle News und Hintergründe.

Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster - welcher Regionalligist holt die Meisterschaft und steigt in die 3. Liga auf? Am kommenden Samstag kommt es zur Entscheidung. RWE empfängt um 14 Uhr Rot Weiss Ahlen, Preußen zeitgleich die U21 des 1. FC Köln.

Rot-Weiss geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Die Essener haben am Samstag mit 3:0 beim SV Rödinghausen gewonnen und sich an den Münsteranern vorbeigeschoben. Die hatten am Freitag lediglich 0:0 in Wiedenbrück gespielt.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster wollen in die 3. Liga

Die Ausgangslage könnte brisanter kaum sein: RWE und Münster haben 84 Punkte. Die Bergeborbecker allerdings haben die bessere Tordifferenz (+2).

Die Spiele beider Teams sind längst ausverkauft, die Fans fiebern dem kommenden Samstag entgegen. Hier finden Sie alle News und Hintergründe zu dem Finalspieltag in der Regionalliga West. Dieser Artikel wird in dieser Woche laufend aktualisiert.

Brennpunkte zum Regionalliga-Finale:

Regionalliga West: Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten in der Übersicht:

Rot-Weiss Essen (Platz 1, 37 Spiele, 84 Punkte, 82:32 Tore)

Samstag, 14.05., 14 Uhr Rot Weiss Ahlen (H)

Preußen Münster (Platz 2, 37 Spiele, 84 Punkte, 71:23 Tore)

Samstag, 14.05., 14 Uhr: 1. FC Köln II (H)

