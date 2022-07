Rot-Weiss Essen: Dabrowski klärt Kapitänsfrage und bestimmt den Mannschaftsrat

Führungsspieler und Vorbild: Daniel Heber (am Ball) bleibt Kapitän von Rot-Weiss Essen.

Essen. Im Mannschaftsrat sind noch Felix Bastians, Cedric Harenbrock, Felix Herzenbruch, Björn Rother und Niklas Tarnat. Trainer mit Wahl zufrieden.

Rot-Weiss Essen wird die Drittliga-Saison 2022/23 mit Daniel Heber als Mannschaftskapitän angehen. Der 28-jährige Abwehrspieler trug die Spielführerbinde bereits zum Abschluss der Vorsaison. Eine Woche vor Start des Drittliga-Jahres gegen die SV Elversberg (Sa., 23. Juli, 14.00 Uhr), steht der Mannschaftsrat ebenfalls fest. Diesem werden neben Kapitän Heber Felix Bastians, Cedric Harenbrock, Felix Herzenbruch, Björn Rother und Niklas Tarnat angehören.

RWE-Chef-Trainer Christoph Dabrowski sagt: „Ich habe nach den ersten gemeinsamen Wochen und unserem Trainingslager die Mannschaft nun kennengelernt und ein gutes Gespür für sie bekommen. Der nun feststehende Mannschaftsrat hat sich dabei für uns herauskristallisiert, ein Meinungsbild aus dem gesamten Team hat den Eindruck dann bestätigt“, so der 44-Jährige und weiter: „Mit Daniel Heber hat die Truppe zudem einen von allen geschätzten und respektierten Kapitän. Daher sehen wir auch keinen Anlass, daran etwas zu ändern.“

2018 wechselte Daniel Heber, der vier Jahre seiner Juniorenzeit im RWE-Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) verbrachte, von Rot-Weiß Oberhausen an die Hafenstraße. Seither absolvierte er wettbewerbsübergreifend 140 Spiele in Rot-Weiss, in denen ihm 12 Tore und 11 Assists gelangen.

