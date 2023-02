Konkurrenzkampf im RWE-Mittelfeld - Dabrowski: "Kann auf Aufstiegsheden keine Rücksicht nehmen"

Essen. Tarnat, Fandrich, Müsel, Eisfeld, Götze, Rother, Holzweiler, Harenbrock: Rot-Weiss Essens Trainer über den Konkurrenzkampf und Aufstiegshelden.

Nun sind auch Sandro Plechaty und Michel Niemeyer ins Mannschaftstraining von Rot-Weiss Essen zurückgekehrt. Lediglich Stürmer Simon Engelmann (Mandelentzündung) wird RWE beim Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln fehlen (Mo., 19 Uhr/Sportpark Höhenberg), und so überrascht es nicht, dass Trainer Christoph Dabrowski sagt: „Der Konkurrenzkampf tobt an allen Ecken und Enden.“

Besonders umkämpft sind die Plätze im Mittelfeld. Beim vorangegangenen Remis gegen den MSV Duisburg starteten Niklas Tarnat, Clemens Fandrich, Torben Müsel zentral sowie Oguzhan Kefkir und Isaiah Young auf den Außen. Sie alle haben sich für einen weiteren Startelfeinsatz empfohlen. Björn Rother, Thomas Eisfeld und Felix Götze drängen aber mit Wucht ins Team, wollen in die erste Elf. Auch Kevin Holzweiler kann zentral spielen.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski lobt die Mittelfeldspieler

„Wir sind im Mittelfeld in der Qualität und Quantität gut aufgestellt und haben dort viele Spieler, die das Potenzial und den Anspruch haben, zu spielen“, sagt Dabrowski. „Es ist die große Herausforderung für mich als Trainer, die richtigen elf Spieler aufzustellen und dafür zu sorgen, dass alle bei der Stange bleiben und ihren Beitrag leisten.“

Aber klar, so Dabrowski, es sei „schon brutal, Spielern mitzuteilen, dass sie überhaupt nicht im Kader stehen. Man braucht das richtige Fingerspitzengefühl, dass die Jungs trotzdem an sich glauben und ihre Chance nutzen, wenn sie sie bekommen.“

Brennpunkte bei RWE:

Einer, der es zuletzt nicht in den Kader schaffte, ist Cedric Harenbrock, dienstältester Rot-Weisser und wichtiger Teil der Mannschaft, die im vergangenen Jahr den Aufstieg in die dritte Liga perfekt gemacht hat. „Auf Aufstiegshelden kann ich keine Rücksicht nehmen“, so Dabrowski. „Ceddi hat am Anfang die Chance bekommen, in die Saison zu starten, weil er in der Vorbereitung sehr gut performt hat. Es lief aber nicht alles optimal.“ Und das nicht nur für Harenbrock, sondern das gesamte Team – der Start in die Saison misslang bekanntlich.

Rot-Weiss Essen: Harenbrock hat es derzeit schwer

Zwischen September und Dezember fehlte Harenbrock dann aufgrund einer Muskelverletzung. In der Vorbereitung im Winter „konnte er voll mittrainieren“, sagt Dabrowski. Der 24-Jährige habe es derzeit aber schwer, der Trainer verweist auf den Konkurrenzkampf.

„Da muss er jetzt durch“, sagt Dabrowski über den Spielmacher, der seit 2017 bei RWE spielt. „Ich versuche, ihn trotzdem zu bestärken, dass er an seine Qualitäten glaubt, weil er ein sehr guter Fußballer ist, der Potenzial hat. Er muss die Geduld haben und sich durch harte Arbeit herauskämpfen.“

Übrigens: Harenbrocks Vertrag endet in diesem Sommer.

