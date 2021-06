BVB U23 - RWE: Warum auch ein Entscheidungsspiel möglich ist

Ein hochklassiges Aufstiegsrennen auf Augenhöhe, in dem sicher beide den direkten Aufstieg verdient hätten – hier Dennis Grote und Franz Pfanne beim direkten Duell zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 von Borussia Dortmund im März an der Hafenstraße.

Essen. Dortmund hat’s in der Hand, RWE träumt aber! Die Aufstiegsrechnung im Überblick – und die Möglichkeit, dass es ein Entscheidungsspiel gibt.

Schon zweimal schien Rot-Weiss Essen im Regionalliga-Aufstiegskampf aus dem Rennen. Nach den Last-Minute-Punktverlusten in Ahlen und Oberhausen Ende März war die U23 von Borussia Dortmund davongezogen. RWE kam zurück. Dann der Patzer bei der U21 des 1. FC Köln. Aber auch Dortmund leistete sich einige Aussetzer – die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag (oder in einem Entscheidungsspiel, dazu unten mehr).

Die besseren Karten haben sicherlich die Dortmunder nach ihrem 3:1-Erfolg über Bergisch Gladbach am Dienstagabend, bei dem Ansgar Knauff als Joker glänzte. Das späte 3:1 könnte aber ein ganz wichtiger Treffer aus Sicht von Rot-Weiss Essen gewesen sein. Es könnte in der Endabrechnung auf jedes Tor ankommen.

Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund U23 – Gegner und Tabellensituation

Die U23 des BVB ist zum Saisonfinale zu Gast beim Wuppertaler SV . Dortmund steht mit 90 Punkten und 92:30 (+62) Toren auf Rang eins.

ist zum Saisonfinale zu Gast beim . Dortmund steht mit 90 Punkten und 92:30 (+62) Toren auf Rang eins. Rot-Weiss Essen fährt am Samstag zum letzten Spieltag beim FC Wegberg-Beeck. Essen hat 87 Punkte und 88:28 Tore (+60).

Mit dem 2:2 in Homberg kehrte der BVB an die Tabellenspitze zurück, mit dem Erfolg über Bergisch Gladbach haben die Dortmunder ihre Tabellenführung sogar nach ausgebaut.

Dortmund klagt zwar über fehlende Frische, aber das Polster ist da. RWE muss auf einen Aussetzer des BVB hoffen und vor allem seine Hausaufgaben machen – auswärts, wo die Rot-Weissen nicht immer gut aussahen. Gleichzeitig bestreitet Dortmund sein Saisonfinale beim Wuppertaler SV, ausgerechnet der Rivale kann Rot-Weiss Schützenhilfe leisten. Und jedes Tor kann am Ende entscheidend sein.

Rot-Weiss Essen steigt auf, wenn ...

Rot-Weiss Essen steigt auf ...

… wenn RWE mit einem Tor Unterschied gewinnt und der BVB mit mehr als einem Tor Unterschied verliert (z.B. 1:0 für Essen und 0:2 aus Dortmunder Sicht).

und der BVB mit mehr als einem Tor Unterschied verliert (z.B. 1:0 für Essen und 0:2 aus Dortmunder Sicht). … wenn RWE mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnt und der BVB mit einem Tor Unterschied verliert (z.B. 2:0 und 0:1).

und der BVB mit einem Tor Unterschied verliert (z.B. 2:0 und 0:1). … wenn RWE mit einem Tor Unterschied gewinnt, der BVB mit einem Tor Unterschied verliert – und Essen dabei fünf Tore mehr schießt als der BVB (z.B. 5:4 und 0:1). Zweitliga-Aufsteiger sagt: „Rot-Weiss Essen ist für mich speziell“

Marcus Uhlig verspricht: „Wenn der BVB patzt, werden wir da sein“

Daniel Heber erklärt Vertragsverlängerung: „RWE ist einfach mein Verein“

Borussia Dortmunds U23 steigt auf, wenn ...

Die U23 des BVB steigt auf ...

… wenn der BVB in Wuppertal Unentschieden spielt oder gewinnt.

… wenn der BVB in Wuppertal verliert und RWE nicht in Wegberg-Beeck gewinnt

und RWE nicht in Wegberg-Beeck gewinnt … wenn der BVB in Wuppertal mit einem Tor Unterschied verliert und RWE mit einem Tor Unterschied gewinnt, Essen dabei aber nicht fünf Tore mehr schießt als Dortmund.

RWE gegen Borussia Dortmund – so kommt es zum Entscheidungsspiel

Kurios wird es, wenn RWE mit einem Tor Unterschied gewinnt, Dortmund mit einem Tor Unterschied verliert und RWE dabei vier Tore mehr schießt als Dortmund, z.B. bei einem 4:3 für Essen und 1:0 für Wuppertal. Im Rechenbeispiel hätten beide exakt 90 Punkte und 92:31 Tore.

In der Regionalliga-Spielordnung steht für diesen Fall: „Ist auch die Zahl der erzielten Tore gleich, entscheiden die Spiele der betreffenden Mannschaften gegeneinander.“ Sowohl das Hinspiel im September als auch das Treffen an der Hafenstraße endeten 1:1 – in diesem Fall muss ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz her. Es wäre das spektakulärste und vielleicht auch gerechteste Ende dieses unglaublichen Aufstiegsrennens. (phz)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE