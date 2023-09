Rot-Weiss Essen: Neues Vorstandsmitglied war vorher auf Schalke tätig

Rot-Weiss Essen hat das hoch emotionale Westderby gegen Preußen Münster in der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entschieden. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex den ersten rot-weissen Saisonsieg. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Samstag steht das nächste Spiel auf dem Programm: beim SC Freiburg II.

Essen. Neues Vorstandsmitglied bei Rot-Weiss Essen: Alexander Rang. Der Tag begann mit einer Kommunikationspanne - und der Neue gilt als Schalker.

Schon am Freitagmorgen sickerte durch, was Rot-Weiss Essen am frühen Nachmittag bestätigt hat: Alexander Rang ist das neueste Mitglied im Vorstand. Er soll Marcus Uhlig, Vorsitzender des Vorstands, und Sascha Peljhan im Vertrieb und beim Personal unterstützen, wie RWE mitteilt.

Ein Screenshot kursierte Stunden vor der offiziellen Verkündung: Rang vermeldete auf seinem privaten Linkedin-Profil, dass er im Vereinsvorstand von Rot-Weiss Essen eingestiegen sei. Nun, das ist eine Kommunikationspanne, klar. Dass sich der Klub im Vorstand breiter aufstellt, ist wiederum keine Überraschung; das war eine der Botschaften, die Uhlig auf der verkorksten Jahreshauptversammlung in diesem Juni übermittelt hatte.

Rot-Weiss Essen: Rang ist ein „Kind des Ruhrgebiets“

„Als Kind des Ruhrgebiets habe ich Rot-Weiss Essen natürlich schon immer verfolgt. Durch meine beruflichen und persönlichen Stationen und Aufgaben hat sich in den letzten 15 Jahren eine besonders intensive Beziehung zum Verein und der Stadt entwickelt“, sagt der Neue.

Als der 45-Jährige die Chance erhielt, für RWE arbeiten zu dürfen, „musste ich nicht eine Sekunde überlegen. Das Potenzial ist riesengroß und ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam sehr gut entwickeln können und werden. Was es bedeutet, in einem so emotionalen Umfeld zu arbeiten, konnte ich in der Vergangenheit bei einigen beruflichen Aufgaben bereits ansatzweise kennenlernen. Daher freue ich mich jetzt umso mehr auf die richtigen Farben, die unvergleichbare Hafenstraße, die Fans und die Mitarbeiter.“

Alexander Rang bringt Expertise mit: Er ist Gesellschafter eines Unternehmens, das Geschäftsprozesse digitalisiert und digitale Geschäftsmodelle entwickelt – genau das, was RWE gesucht hatte. Jedoch hat Rang eine königsblaue Vergangenheit: Er war vor Jahren Vorstandsmitglied beim Schalker Fanclub-Verband. Bilder, wie er bei einer SFCV-Veranstaltung zu sehen ist, kursieren im Internet.

Wie die rot-weisse Fanszene darauf reagieren wird? Spätestens am kommenden Dienstag weiß man mehr, wenn um 19.07 Uhr die „Kleine JHV“ stattfindet.

Rot-Weiss Essen: „Wir bauen auf die Expertise von Rang“

RWE umschrieb das in der Pressemitteilung wie folgt: „Im Fußball hat Rang einige namhafte Sponsorings verantwortet und mit verschiedenen Vereinen, Fan-Organisationen und dem DFB zusammengearbeitet. Außerdem war er drei Jahre lang im geschäftsführenden Vorstand der SG Wattenscheid 09.“

Dr. André Helf, der Aufsichtsrats-Vorsitzende von RWE, erhofft sich wichtige Impulse von Rang: „Mit Blick auf das schlummernde Potenzial wollen wir uns sowohl im Sponsoring wie auch in den anderen erlösbringenden Bereichen wie etwa Ticketing und Mitgliederwesen weiter verbessern. Hier bauen wir auf die Expertise und neuen Input von Alexander Rang.“

