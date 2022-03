Böllerwurf: Warum Preußen Münster Rot-Weiss Essen bedauert

Duisburg. Preußen Münster gewinnt nach dem Böllerwurf-Eklat am grünen Tisch gegen Rot-Weiss Essen – und ist Tabellenführer. Was der SCP zum Urteil sagt.

„Heute ist das Urteil gesprochen worden“, sagte Bernhard Niewöhner, Geschäftsführer von Preußen Münster, „dass ich in Kenntnis der Rechts- und Verfahrensordnung erwartet hatte.“ Und es ist Urteil, über das sich der SC Preußen freut: Das wegen eines Böllerwurfs abgebrochene Regionalliga-Topspiel bei Rot-Weiss Essen wird mit 2:0 zugunsten des Bundesligagründungsmitglieds gewertet.

Preußen-Geschäftsführer Niewöhner: "Ich bedauere Marcus Uhlig"

Niewöhner richtete im Anschluss der Verhandlung auch ein paar Worte nach Essen. „Ich bedauere meinen Kollegen Marcus Uhlig, weil ich weiß, dass sie eine Menge tun, um den Laden in Ordnung zu halten. Aber das scheint nicht so einfach zu sein“, so der Funktionär, der damit rechnet, dass RWE Einspruch gegen das Urteil einlegen wird und vor die nächste Instanz ziehen wird. Sorgen, dass die Spielwertung dann noch gekippt werden könnte, mache er sich kaum.

Durch den Böllerwurf verletzten sich am 20. Februar Athletiktrainer Tim Geidies sowie Jannik Borgmann und Marvin Thiel. Beide machten sich vor der Westkurve, von der aus der Böller geworfen wurde, warm. Erstgenannter könne wieder normal arbeiten, bei Borgmann sehe es „nicht so gut aus“. Zu den Folgen der Explosion komme eine Corona-Erkrankung hinzu. Und Thiel: erlitt ein Knalltrauma, das ihn noch immer am Fußballspielen hindere. Wann er wieder voll belastbar sei, lasse sich nicht sagen, so Thiel am Freitag im Rahmen der Verhandlung.

Preußen Münster führt Tabelle vor RWE an

Bessere Nachrichten für die Adlerträger: Sie führen durch die Spielwertung die Tabelle an. 60 Zähler hat Münster, RWE hat 59 – allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert. Das Rennen um den Drittliga-Aufstieg spitzt sich somit zu.

Die verbesserte Ausgangsposition will der SCP nutzen. „Wir sind dran, das Urteil zu bestätigen“, so Niewöhner, und zwar sportlich. Wenige Tage nach dem abgebrochenen Spiel in Essen leistete sich Münster einen Ausrutscher, verlor 0:1 beim SV Rödinghausen. Am Sonntag beim Wuppertaler SV (14 Uhr, Stadion am Zoo) will es Münster besser machen. Da das Essener Spiel aufgrund eines Corona-Ausbruchs ausfällt, könnte das Team von Trainer Sascha Hildmann seine Tabellenführung gar ausbauen. „Für uns ist das die nächste Chance, das wird ein interessantes Spiel“, so Niewöhner.

Zweiter Sieg am grünen Tisch für Preußen Münster

Es war übrigens der zweite Sieg am grünen Tisch für den SC Preußen in dieser Saison. Im Zuge eines Wechselfehlers beim VfL Wolfsburg schaffte es Münster nach einer Gerichtsverhandlung in die zweite Runde des DFB-Pokals. Wie auch an diesem Freitag wurde der Klub damals von Anwalt Simeon Scheunemann vertreten. Im Pokal war in der zweiten Runde gegen Hertha BSC Schluss.

