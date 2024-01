Münster. Die 1:2-Niederlage bei Preußen Münster hatte sich Rot-Weiss Essen nach schwacher Abwehrleistung selbst zuzuschreiben. Samstag kommt Freiburg.

Rot-Weiss Essen hat wieder einmal eine große Chance liegen lassen: Aufgrund einer schwachen Abwehrleistung musste das Team von Trainer Christoph Dabrowski am Ende eine bittere 1:2-Niederlage im Westfalenschlager hinnehmen. Drei verlorene Punkte, die den Essenern im weiteren Verlauf noch weh tun könnten.

+++ RWE-Noten: Vogelwilde Verteidigung, Jakob Golz‘ fataler Fehlpass +++

Die Westfalenmetrople empfing die Gäste aus dem Ruhrgebiet äußerst frostig: Die eine Seite des Spiels vor dem Haupttribüne zeigte sich weiß angehaucht, nur die Sonnenseite sah gut bespielbar aus. Schwierige Verhältnisse in der Anfangsphase, die sich nach drei Minuten aus Sicht der Essener noch verschlechterten: Erster Standard für die Preußen, Freistoß von Marc Lorenz, in der Mitte kommt Niko Koulis völlig blank zum Kopfball, 1:0 für Münster.

Preußen Münster ist gegen RWE besser im Spiel

In der Folgezeit zeigte sich das Team von Trainer Christoph Dabrowski ziemlich beeindruckt, RWE kam kaum über die Mittellinie, Münster war aggressiver und von Beginn an besser im Spiel. Schon nach zehn Minuten musste Rios Alonso nach einem Fehlpass das lange Bein gegen Malik Batmaz einsetzen, um Schlimmeres zu verhindern. Erst ab der 20. Minute nahmen die Gäste richtig am Spiel teil.

Erzielte das Siegtor für Münster: Gerrit Wegkamp. Foto: Jan Fromme / Jan Fromme/firo Sportphoto

Lucas Brumme, der ebenfalls Anlaufschwierigkeiten hatte, zog aus 14 Metern ab, sein Schuss wurde noch zur Ecke abgefälscht. Zwei Minuten später fiel ein Freistoß von Thomas Eisfeld, der kurzfristig für Thorben Müsel (Wadenprobleme) in die Anfangself gerutscht war, Stürmer Leo Vonic vor die Füße, der die Kugel aus fünf Metern aber nicht richtig traf. Und in der 28. Minute passte Vonic genau in den Lauf von Cedric Harenbrock, dessen Abschluss aber zu schwach geriet. Aber immerhin konnte RWE damit Chancengleichheit erzielen.

Die Gastgeber hatten sich zu diesem Zeitpunkt fast nur noch aufs Kontern verlegt, dies hätte aber fast zum 2:0 geführt: Eine Flanke von Batmaz von rechts erreichte in der Mitte Thorben Deters, der aus fünf Metern tatsächlich noch neben das Tor schob. Vier Minuten später wurde es bestraft: Isi Young bediente Vonic, der leitete nach rechts raus auf Marvin Obuz, der bis dahin noch gar nicht in Erscheinung getreten war. Abschluss aufs kurze Eck, und Preußen-Keeper Schulze Niehaus ließ den Flachschuss tatsächlich durch die Handschuhe ins Netz gleiten: 1:1 (34.).

Das 1:1 gab Rot-Weiss Essen Auftrieb

Das Tor gab den Essenern noch mehr Auftrieb, beim folgenden 20-Meter-Schuss von Thomas Eisfeld hatte Trainer Dabrowski schon die Arme zum Jubel oben, doch der Schuss ging haarscharf rechts vorbei. Stimmungsdämpfer dann direkt vor dem Halbzeitpfiff: Brumme blieb nach einem Zweikampf schmerzverzerrt auf dem Rasen liegen, für ihn kam nach der Pause Sascha Voelcke ins Spiel.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, Münster drängte, Essen schlief. Nach einer Lorenz-Flanke kam Scherder frei zum Kopfball - knapp vorbei (47.). Und es kam noch ärger: Voelcke führte sich mit einem schlimmen Fehlpass im Spielaufbau ein, Batmaz war in der Mitte auf einmal völlig frei - und schoss daneben (50.). Nur eine Minute später gelang Kyerewaa gegen eine katastrophale RWE-Abwehr das gleiche Kunststück (51.).

Am Ende jubelten die Preußen aus Münster über einen 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen. Foto: Jan Fromme / firo Sportphoto

Erst danach nahmen die Gäste wieder am Geschehen teil. Young behauptete vor dem Strafraum den Ball, passte zu Vonic, bei dessen Abschluss Schulze Niehaus aber auf dem Posten war (53.). Und noch in derselben Minute flankte Obuz von links, der aufgerückte Rios Alonso kam aus drei Metern frei zum Kopfball - und traf genau in die Arme des Preußen-Keepers.

Böser Abspielfehler von Golz leitet RWE-Pleite ein

Danach gab es eine Viertelstunde Mittelfeld-Kampf auf beiden Seiten, bis die Münsteraner erneut von einem kapitalen Fehler der Essener profitierten: Der Abschlag von Torhüter Golz erreichte Götze nicht, stattdessen ging der eingewechselte Gerrit Wegkamp auf rechts durch und traf auch noch wuchtig ins kurze Eck: 2:1 (80.) - am Ende nicht einmal unverdient für die Gastgeber. Riesen-Enttäuschung dagegen für den mitgereisten Essener Gästeblock.

RWE: Golz, Wiegel (83. Voufack), Rios Alonso, Götze, Brumme (46. Voelcke), Sapina, Harenbrock, Eisfeld, Obuz, Vonic (83. Doumbouya), Young.

Tore: 1:0 Koulis (3.), 1:1 Obuz (34.), 2:1 Wegkamp (80.)

Zuschauer: 11.744

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere RWE-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zu Rot-Weiss Essen +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE