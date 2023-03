Bei Rot-Weiss Essen sind die Abwehrspieler die gefährlichsten Stürmer

Fußball 3. Liga 25.Spieltag: Rot-Weiss Essen - SpVgg Bayreuth am 05.03.2023 im Stadion an der Hafenstrasse in Essen Torjubel zum 1:0 durch Felix Herzenbruch ( Rot-Weiss Essen ) Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services