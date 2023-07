Bei Rot-Weiss Essen hat sich etwas verändert – das ist gut

Essen. Unser Kolumnist Uwe Strootmann schaut auf die Vorbereitung von Rot-Weiss Essen, die kleine Jahreshauptversammlung und spricht ein Lob aus.

Der 19. Juli eines jeden Jahres ist ja bekanntermaßen „Welt-RWE-Tag“ und somit ein würdiges Datum, auch das vierte Spiel der Saisonvorbereitung erfolgreich zu gestalten. Im Niedersächsischen Langlingen, irgendwo im Nirgendwo zwischen Gifhorn und Celle gelegen, wurde gegen den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen getestet und mit 2:1 gewonnen.

Ob es wieder so schöne Tore wie noch im Test zuvor gegen den FC Gütersloh wurden, konnten diesmal nur die Allesfahrer vor Ort live und in Farbe erleben. Wie dem auch sei, Testspiele sind ja rein vom Ergebnis her dafür prädestiniert, Muster ohne Wert zu sein. Aber beim Teutates, Siege tun einfach immer gut und stärken das Selbstvertrauen. Und das können wir doch alle momentan auch ziemlich gut gebrauchen.

Rot-Weiss Essen: Dabrowskis Selbstvertrauen ist wichtig

Grundsätzlich ist es so: Eine Saison muss rückwärts verstanden, aber vorwärts gelebt werden. Und ich glaube, in diesem Prozess befindet sich unser aller RWE gerade. Eine sicherlich ziemlich komplexe Angelegenheit, diese letzte Saison sportlich so zu verarbeiten, dass daraus die richtigen Schlüsse für das bekanntermaßen schwierigere zweite Jahr gezogen werden können. Und ich glaube, noch mehr hoffe ich es, dass all das, was wir gerade in der Vorbereitung erleben, auch in den verschiedenen Wettbewerben Früchte in Form von Punkten und/oder nächster Runde tragen wird.

Rot-Weiss Essen im Trainingslager:

Es hat sich was verändert, und das gefällt mir gut. Auch Christoph Dabrowski, dem es ja glücklicherweise nicht an Selbstbewusstsein mangelt, wirkt nach dem Stahlbad der ersten Saison RWE so, als fügen sich nun die Dinge. Das wird richtig spannend. Auch der ungebrochene Run auf die Dauerkarten zeigt ja, dass durchaus Vertrauen in schöne sportliche Momente gegeben ist. Wir kaufen die Dinger ja nicht nur, um Teil der großen Selbsthilfegruppe „Hafenstraße 97a“ zu bleiben oder unsere sportlich leicht masochistische Ader zu beglücken.

Was den Kauf der Dauerkarten oder Tickets allgemein angeht, kommt man einfach ein weiteres Mal nicht umhin, dem „Team-Ticketing“ großen Dank und viel Respekt für die bisher schon geleistete Arbeit zu zollen. Und vielleicht können wir auch mithelfen, die Arbeit der drei Musketiere etwas zu erleichtern, indem wir uns nicht direkt auf den Online-Shop stürzen, sobald neue Tickets freigeschaltet werden. Es steht auch immer auf der Homepage, wie lange die Karten reserviert sind, so dass man ganz genüsslich bei Stauder und Popcorn abwarten kann. Zeit satt also.

RWE: 10.000 Dauerkarten – wieder ein starker Wert

Das wahre Heldenepos steht der Abteilung aber noch bevor, denn über 10.000 Dauerkarten wollen ja auch eingetütet und verschickt werden. Abseits des Trainingsplatzes und der diversen auf Hochdruck arbeitenden Abteilungen gibt es ja noch das Trauma der Jahreshauptversammlung zu bewältigen. Das Gute an Problemen ist ja, dass sie auch später noch Probleme sind. Man muss sich dann einfach kümmern, sie zu lösen. Auch das geht RWE nun an und hat dazu einen Termin freigeschaufelt, die vielen offenen Fragen anzugehen und sich dafür gerade zu machen.

Der Name „Kleine JHV“ war für einige natürlich auch schon wieder nicht richtig. Meinetwegen kann man einen solchen Abend als Tupperparty oder Thermomix-Abend deklarieren, Hauptsache es gibt ihn. Denn er ist wichtig für Rot-Weis Essen und uns alle. Die Option, Fragen vorher einzusenden finde ich gut, denn so sind konstruktivere Antworten zu erwarten als vielleicht auf eine emotionale Suada aus dem Plenum heraus während der Veranstaltung. Die Fragen und Antworten vor Ort ergeben sich dann wahrscheinlich von allein.

