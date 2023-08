Bastians fehlt RWE gegen Köln und Münster – die Diagnose

Essen. Bitter für Rot-Weiss Essen: Felix Bastians wird gegen Köln und Preußen Münster ausfallen. Was Trainer Christoph Dabrowski zur Diagnose sagt.

Rot-Weiss Essen muss auf Kapitän Felix Bastians verzichten. Der 35-Jährige hat sich am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Erzgebirge Aue eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen. „Die Hoffnung ist, dass er im Laufe der nächsten Woche wieder einsteigen kann und einsatzfähig ist. Wir müssen den Heilungsverlauf abwarten“, so Trainer Christoph Dabrowski an diesem Dienstag.

Bedeutet: Bastians wird gegen Viktoria Köln (Mittwoch) und auch gegen Preußen Münster (Sonntag) ausfallen – „wenn keine Wunderdinge passieren“, betonte Dabrowski. Die Sorgen in der Abwehr werden größer: Neben Bastians fallen weiterhin Innenverteidiger Aaron Manu und Linksverteidiger Ekin Celebi aus.

Holt Rot-Weiss Essen noch neue Verteidiger?

Manu und Celebi sind inzwischen immerhin auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. „Bei Ekin müssen wir gucken, wie er die Belastung verträgt. Für Münster ist es sehr optimistisch gedacht, weil man bedenken muss, dass beide einige Wochen weg waren. Das muss man im Training wieder aufbauen.“ Mittelfristig sollen die beiden Zugänge wieder im Spieltagskader stehen.

Kommen deshalb noch neue Verteidiger? „Wir tauschen uns regelmäßig aus und müssen gucken, was finanziell machbar ist. Es ist klar, dass du dir als Trainer Alternativen wünscht“, so Dabrowski. Der Kader sei klein, das sei eine Chance, „da die Leistungsdichte sehr eng ist. Wenn Verletzungen auftreten kann es sein, dass gerade hinten ein Engpass entsteht. Das müssen wir in unsere Überlegungen mit einplanen.“

Wer für Bastians spielen wird, das ließ der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Duell in Köln offen. Vieles deutet auf Felix Götze hin, der schon nach Bastians’ Auswechslung gegen Aue ins Spiel hereinkam und neben José-Enrique Rios Alonso verteidigte. Dabrowski: „Es kommt auf die Ausrichtung an, die wir im Kopf haben. Ich habe mir Viktoria Köln an. Es ist eine gute Mannschaft, die gut in Form ist.“

