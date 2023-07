Bastians bleibt RWE-Kapitän: Das ist der neue Mannschaftsrat

Essen. Keine Überraschung: Felix Bastians bleibt Kapitän von Rot-Weiss Essen. Wie Christoph Dabrowski den neuen Mannschaftsrat kommentiert.

Das ist keine Überraschung: Felix Bastians bleibt der Kapitän von Rot-Weiss Essen. Das gab der Klub an diesem Donnerstag bekannt. Der 35-Jährige behält die Binde, er ist nun einmal der absolute Führungsspieler beim Drittligisten.

„Felix geht als unser routiniertester Spieler sportlich wie charakterlich voran“, erklärt Trainer Christoph Dabrowski die Entscheidung. „Er hat ein offenes Ohr für jeden seiner Mannschaftskollegen und lockert in den richtigen Momenten die Atmosphäre. Es gibt keinen Grund, auf der Kapitänsposition eine Veränderung vorzunehmen – diesen Eindruck hat uns auch das Team in einem offenen Austausch im Trainingslager bestätigt.“ Zu Zweitliga-Zeiten war Bastians, der in sein 19. Karrierejahr geht, bereits Spielführer beim VfL Bochum.

Rot-Weiss Essen: Neuzugang Sapina im Mannschaftsrat

Der Mannschaftsrat hat sich derweil verändert, und auch das war klar: Nach den Abgängen von Felix Herzenbruch und Simon Engelmann musste sich eine neue Hierarchie im Team bilden. Auch deshalb setzte der Staff im Trainingslager zwei Teambuilding-Einheiten an, die Mannschaft sollte noch besser zusammenfinden.

Lesen Sie hier: Rot-Weiss Essen schlägt Adler Union Frintrop – das sagen die Trainer.

Andreas Wiegel, Neuzugang Vinko Sapina und Thomas Eisfeld bilden den Mannschaftsrat zusammen mit Jakob Golz. Der Torwart ist neuer Co-Kapitän und damit in der Hierarchie aufgestiegen. Seine wichtige Stellung, die der Leistungsträger auf und neben dem Platz beim Drittligisten einnimmt, hat sich damit zementiert.

Rot-Weiss Essen – weitere Brennpunkte:

Hier gibt es alle News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE