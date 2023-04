Auf diese Noch-Regionalligisten könnte RWE bald treffen

Essen. Preußen Münster steigt in die dritte Liga auf, wie sieht es in den anderen Regionalligen aus? Auf diese Teams könnte Rot-Weiss Essen treffen.

Laut will es ja keiner sagen, aber Rot-Weiss Essen dürfte von dem Spielabbruch in Zwickau profitieren. Alles andere als drei Punkte am Grünen Tisch wären eine Überraschung – bekommen die Essener diese Zähler, hätten sie acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt, Richtung Planungssicherheit für die Saison 2023/24.

Der erste Neuling für diese Runde steht fest: Preußen Münster. Der langjährige RWE-Konkurrent, noch im Vorjahr stritten sich beide um den Titel, hat am vergangenen Samstag alles klar gemacht, es dürfte also zu einem Wiedersehen mit den Essenern kommen. Wer könnte noch aufsteigen? Wir geben den Überblick.

Regionalliga West: SC Preußen Münster steigt auf

Schon Minuten vor dem Abpfiff der Partie gegen Fortuna Düsseldorfs U23 stürmten die Fans ans Spielfeld, es stand 2:0, nach dem Abpfiff ging’s dann endlich auf den Rasen. Platzsturm, Pathos, Preußenparty. Für Fans fühlte sich der Aufstieg vor allem an wie eine Erlösung. Eigentlich stand schon seit Monaten fest, dass die Münsteraner um Dennis Grote und Alexander Hahn aufsteigen werden. Zu gut waren sie, eine Klasse besser eben als der Rest. Die Frage war nur, wann es soweit sein würde.

Die Preußen bekamen auf den Zielgeraden noch einmal die Regionalliga West mit all ihren Risiken und Nebenwirkungen zu spüren: Spielabsagen, Possen um die Wiederholungstermine, das alles nervte. Und war an diesem Samstag um kurz vor 16 Uhr vergessen. Der SCP ist wieder da. Bis tief in den Sonntag hinein feierten Fans und Mannschaft den Aufstieg in der Altstadt. Glückwünsche kamen auch aus Essen.

Strahlen um die Wette: der ehemalige Essener Dennis Grote (l.) und Preußen Münsters Aufstiegstrainer Sascha Hildmann. Foto: Jan Fromme / Jan Fromme/firo Sportphoto

Regionalliga Nord: VfB Lübeck führt die Tabelle an

Auf den ersten Blick gibt es in der Regionalliga Nord ein enges Aufstiegsrennen: Tabellenführer Lübeck und der Hamburger SV II haben beide 64 Punkte. Auf den zweiten Blick relativiert sich das: Der HSV hat auf die Drittliga-Lizenz verzichtet. Die Unterlagen hat Hannover 96 II eingereicht, derzeit Tabellenvierter – mit zwölf Punkten Rückstand auf Lübeck.

Der VfB könnte an diesem Freitag aufsteigen und nach zwei Jahren Abstinenz in die dritte Liga zurückkehren. Der Klub von der Lohmühle hat aber ein Problem: Trainer Lukas Pfeiffer besitzt lediglich die B-Lizenz. Es ist komplett offen, ob der 32-Jährige das Team auch eine Klasse höher coachen darf. Man sei in konstruktivem Austausch mit dem DFB, hieß es von Sportvorstand Sebastian Harms im „kicker“.

Erfolgstrainer beim VfB Lübeck: Lukas Pfeiffer. Foto: Michael Schwartz / dpa

Regionalliga Südwest: SSV Ulm führt die Tabelle an

Drei Punkte Vorsprung haben die Ulmer auf die TSG Hoffenheim II, die von einem gewissen Vincent Wagner trainiert wird. Er darf davon träumen, in der neuen Runde auf seine alte Liebe RWE zu treffen. Fünf Spiele stehen noch an, Chancen sind da, Ulm einzuholen. Auch Steinbach-Haiger (vier Punkte hinter Ulm) mischt noch mit.

Wohl viele Interessierte dürften Ulm die Daumen drücken. Das wäre eine schöne Auswärtsfahrt, ein Traditionsklub, der 1999/00 in der Bundesliga gespielt hat. Im Schnitt kommen rund 3000 Fans ins Donaustadion, um sich die Spiele des Klub anzuschauen, der schon viele Aufs und Abs erlebt hat. Es bleibt spannend.

Ein Foto aus Essener Zeiten: Vincent Wagner, heute Trainer von Hoffenheim II. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Regionalliga Nordost: Zweikampf zwischen Cottbus und Erfurt

Das lässt sich auch über die Nordost-Staffel sagen. Cottbus und Rot-Weiß Erfurt liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, an diesem Wochenende hat Energie den Konkurrenten überholt und drei Punkte Vorsprung bei fünf ausstehenden Partien. Erfurt stolperte gegen den BFC Dynamo – und auf den treffen die Cottbuser am nächsten Spieltag.

Es kommt auch noch das direkte Aufeinandertreffen auf beide zu. Am 13. Mai müssen die Erfurter, die übrigens erst in dieser Saison in die Regionalliga aufgestiegen sind, nach Cottbus. Alles drin, alles offen – mit der Meisterschaft wäre allerdings nicht viel gewonnen. Der Erste muss sich noch in der Relegation gegen den Meister der Regionalliga Bayern durchsetzen, um aufzusteigen.

Will mit Energie Cottbus zurück in den Profifußball: Pele Wollitz. Foto: Frank Hammerschmidt / dpa

Regionalliga Bayern: Unterhaching ist Erster

Die SpVgg Unterhaching von Sandro Wagner ist Tabellenführer. Ob der Klub aus dem Münchner Vorort die Lizenz für die höhere Spielklasse erhält, ist nicht sicher. Wie im Februar bekannt wurde, hatte die Spielvereinigung Geldsorgen, konnte Spielergehälter im Januar nicht auszahlen. Beantragt hat Unterhaching die Lizenz jedenfalls.

Sicher ist, dass Trainer Wagner den Klub verlässt. Der Coach, schon als Spieler überaus ehrgeizig, will auf jeden Fall hoch hinaus. Profitieren könnte Verfolger Würzburger Kickers, die neun Punkte Rückstand haben.

Die Relegationsspiele zwischen dem Nordost- und dem Bayern-Vertreter werden übrigens am 1. Juni und 5. Juni ausgetragen. Klar, dass dieser Relegationsaufsteiger einen Nachteil haben wird – er kann sich erst spät auf die dritte Liga vorbereiten, während Münster und hochwahrscheinlich auch Lübeck bereits im April Planungssicherheit haben.

Verlässt die SpVgg Unterhaching: Sandro Wagner. Foto: Johann Medvey / dpa

