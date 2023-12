„Anzeichen sind alarmierend“: 1860 gegen Rot-Weiss Essen steht auf der Kippe

Fraglich, ob das Stadion an der Grünwalder Straße am Samstag öffnet – das Spiel zwischen 1860 München und Rot-Weiss Essen steht wohl auf der Kippe.

München. Kann das Drittliga-Spiel zwischen 1860 und Rot-Weiss Essen stattfinden? Münchens Geschäftsführer gibt ein Update über die aktuelle Wetterlage.

Kann das Drittliga-Spiel zwischen 1860 München und Rot-Weiss Essen an diesem Samstag stattfinden? Auf der Pressekonferenz, auf der die Löwen an diesem Mittwoch ihren neuen Trainer Frank Schmöller vorstellten, sprach der Geschäftsführer des Klubs über die aktuelle Lage im Stadion an der Grünwalder Straße.

„Natürlich ist das Team, das in der Verantwortung für Organisation und Sicherheit ist, nicht erst seit Einbruch des Winters dran, das Thema in enger Zusammenarbeit mit der Stadt als Stadionbetreiber und den Sicherheitsbehörden zu bewerten“, so Marc-Nicolai Pfeifer auf der Presserunde an diesem Mittwochvormittag. „Es ist anspruchsvoll und ambitioniert, den Spielbetrieb für Samstag zu realisieren.“

1860 München gegen Rot-Weiss Essen – noch gibt es keine Entscheidung

Der Verein habe eine Verantwortung gegenüber Fans und Umfeld, die Spiele zu organisieren. „Nichtsdestotrotz sind die Anzeichen alarmierend“, sagte Pfeifer. Man müsse nicht nur den Rasen im Blick haben, sondern auch die Tribünen, die Zuwege, das Verkehrskonzept und die „Ressourcen der Dienstleister für Gesundheit und Sicherheit. Ich will heute keine Zuversicht an der Stelle geben. Das ist ergebnisoffen, aber nicht mit der allergrößten Zuversicht gepaart.“

Eine Absage steht somit im Raum. 1860 München könne diese Entscheidung aber nicht allein treffen, das geschehe in Zusammenarbeit mit der Stadt, Sicherheitsbehörden, dem Deutschen Fußball-Bund und dem Gegner. „Wir sind im Austausch und wenn es etwas Offizielles zu vermelden gibt, werden wir das sofort tun“, so Pfeifer.

Brennpunkte zum Spiel von Rot-Weiss Essen:

Zum Hintergrund: Seit Tagen wird Bayern und vor allem München von heftigem Schneefall lahmgelegt. Sämtliche Fußballspiele konnten bereits am vergangenen Wochenende nicht stattfinden. Der Hauptbahnhof und der Flughafen wurden zeitweise geschlossen. In München fahren immer noch viele Trambahnen nicht, auch bei der S-Bahn gibt es noch Probleme und bis Mittwoch rät die Bahn von Reisen über die Landeshauptstadt ab. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden für München Temperaturen von Minus elf Grad vorhergesagt.

Hier gibt es alle News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE