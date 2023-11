Die Fans von Rot-Weiss Essen dürfen sich auf drei Flutlichtspiele freuen, zwei davon an der Hafenstraße.

Essen Der DFB hat die Spieltage 18 bis 21 in der 3. Liga angesetzt. Rot-Weiss Essen spielt dreimal am Abend, der MSV Duisburg spielt nie zur Regelzeit.

In der 3. Liga wurden die Spieltage 18 bis 21 angesetzt. Rot-Weiss Essen muss in nächster Zeit dreimal am Abend ran - der MSV Duisburg spielt kein einziges Mal samstags um 14 Uhr.

Kurz vor Weihnachten gibt es noch eine Englische Woche. Nach einer rund vierwöchigen Winterpause im Anschluss an den 20. Spieltag rollt in der 3. Liga ab dem 19. Januar 2024 wieder der Ball. Den Auftakt zum 21. Spieltag machen am Freitagabend Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen.

18. bis 21. Spieltag: Die Spiele von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg

18. Spieltag

Freitag, 08.12.2023, 19 Uhr

Hallescher FC - Arminia Bielefeld

Samstag, 09.12.2023, 14 Uhr

TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen

SSV Ulm - Borussia Dortmund II

SV Sandhausen - SV Waldhof Mannheim

SC Freiburg II - 1. FC Saarbrücken

VfB Lübeck - FC Ingolstadt

Erzgebirge Aue - MSV Duisburg 16:30

Sonntag, 10.12.2023, 13:30 Uhr

Jahn Regensburg - FC Viktoria Köln

Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching 16:30 Uhr

Preußen Münster - SC Verl 19:30 Uhr

19. Spieltag

Freitag, 15.12.2023, 19 Uhr

Rot-Weiss Essen - VfB Lübeck

Samstag, 16.12.2023, 14 Uhr

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

Borussia Dortmund II - Hallescher FC

SV Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt - SV Sandhausen

SC Verl - SSV Ulm

SpVgg Unterhaching - Preußen Münster 16:30 Uhr

Sonntag, 17.12.2023, 13:30 Uhr

MSV Duisburg - Dynamo Dresden

Arminia Bielefeld - TSV 1860 München 16:30 Uhr

FC Viktoria Köln - SC Freiburg II 19:30 Uhr

Am 17. Dezember empfangen Vincent Müller und der MSV Duisburg Dynamo Dresden. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

20. Spieltag

Dienstag, 19.12.2023, 19 Uhr

SV Sandhausen - VfB Lübeck

SpVgg Unterhaching - Jahn Regensburg

1. FC Saarbrücken - SSV Ulm

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue

Rot-Weiss Essen - Hallescher FC

Mittwoch, 20.12.2023, 19:00 Uhr

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden

SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

MSV Duisburg - SC Freiburg II

Borussia Dortmund II - Preußen Münster

SC Verl - Viktoria Köln

21. Spieltag

Freitag, 19.01.2024, 19 Uhr

Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Samstag, 20.01.2024, 14 Uhr

FC Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken

Jahn Regensburg - SC Verl

Hallescher FC - FC Ingolstadt

VfB Lübeck - SV Waldhof Mannheim

Dynamo Dresden - SV Sandhausen

TSV 1860 München - MSV Duisburg 16:30 Uhr

Sonntag, 21.01.2024, 13:30 Uhr

Preußen Münster - Arminia Bielefeld

SSV Ulm - SpVgg Unterhaching 16:30 Uhr

SC Freiburg II - Borussia Dortmund II 19:30 Uhr

