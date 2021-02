Ansetzungen im DFB-Pokal stehen fest - RWE-Fans sind sauer

Essen. Die ARD zeigt das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Gladbach und dem BVB. Rot-Weiss Essen gegen Holstein Kiel läuft nur auf Sky.

Das Viertelfinal-Topspiel im DFB-Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird live im Free-TV zu sehen sein. Die ARD zeigt in der Runde der letzten Acht das Borussen-Duell am 2. März (20.45 Uhr) und einen Tag später auch die zweite Bundesliga-Begegnung von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr).

Sport1 überträgt am 2. März (18.30 Uhr) die Partie des Zweitligisten Jahn Regensburg gegen Werder Bremen. Nicht im Free-TV zu sehen ist das Aufeinandertreffen des Viertligisten Rot-Weiss Essen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel, das am 3. März (18.30 Uhr) angesetzt ist.

Keine Lust auf Leipzig gegen Wolfsburg

Das sorgte für Unmut im Lager des West-Regionalligisten: In den Sozialen Netzwerken entlud sich die Wut. "Wer will denn bitte die Dosen gegen VW gucken?", lautete ein Kommentar, der auf die Übertragung der Partie Leipzig gegen Wolfsburg anspielte. Nach dem sensationellen Sieg über den Vorjahresfinalisten Bayer Leverkusen hätte RWE einen Platz im frei empfangbaren TV verdient, war die Meinung vieler Fußballfans.

Wer sich das Essener Spiel nun anschauen will, braucht ein Sky-Abo. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt alle vier Viertelfinal-Begegnungen am Dienstag und Mittwoch live. Die Halbfinals sind in der Corona-Saison 2020/21 für das Wochenende 1. und 2. Mai angesetzt.

Kiel bezwang bereits die Bayern

Das Finale in Berlin wurde auf Christi Himmelfahrt (13. Mai) gelegt und findet damit ausnahmsweise nicht an einem Samstag statt. In Essen sind die Hoffnungen groß, dass die Mannschaft von Christian Neidhart es ins Endspiel schafft. Nach den Siegen über Arminia Bielefeld (1:0), Fortuna Düsseldorf (3:2) und eben Bayer Leverkusen (2:1 nach Verlängerung) wird dem Traditionsklub von der Hafenstraße noch mehr zugetraut. Allerdings kommt mit Kiel eine Mannschaft, die Titelverteidiger Bayern München im laufenden Wettbewerb bereits ausgeschaltet hat. (ddh)