Rot-Weiss Essen Anreise, Parken: Das müssen RWE-Fans in Münster beachten

Essen/Münster Rot-Weiss Essen gastiert bei Preußen Münster. Wie soll man anreisen? Wo kann man parken? Das sind die Hinweise vor dem Drittliga-Westschlager.

Westschlager in Münster: An diesem Sonntag empfängt der SC Preußen Rot-Weiss Essen. Um 13.30 Uhr wird die Partie angepfiffen. Wir listen auf, was RWE-Fans rund um das Auswärtsspiel beachten müssen.

Preußen Münster empfiehlt allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine frühe Anreise, „denn die Verkehrssituation rund um das Preußenstadion ist traditionell sehr angespannt und in diesem Fall durch behördliche Vorgaben zusätzlich eingeschränkt“. Die Straße „Am Berg Fidel“, die am Stadion liegt, werde bereits ab 10.30 Uhr zur Einbahnstraße. Um 11.30 Uhr öffnen die Stadiontore.

Die Parkplätze P1, P2 und P4 (VIP) stehen den Heimfans und Sponsoren auf Anordnung der Polizei nicht zur Verfügung, um eine Gästetrennung zu ermöglichen. Die Kosten für PKW-Plätze betragen drei Euro, Reisebusse können auf Parkplatz P4 parken, teilt derweil RWE mit.

Die Übersicht: So können RWE-Fans mit dem Auto anreisen

Anfahrt aus Norden, Süden und Westen: Ausfahrt am Autobahnkreuz „Münster Süd“ wählen. Verlauf der Umgehungsstraße folgen und schließlich in Richtung „Hammer Straße/Hiltrup“ abbiegen. Nach etwa einem Kilometer auf der „Hammer Straße“ befindet sich das Preußenstadion auf der rechten Seite. In die Straße „Am Berg Fidel“ einbiegen und der Beschilderung „P4“ folgen.

Alternativroute: A1-Abfahrt „Hiltrup“ wählen. Dann durch Hiltrup Richtung Münster über die „Hammer Straße“ fahren. Anschließend rechts auf die „Trauttmansdorffstraße“ in Richtung „Berg Fidel“ abbiegen. Nach rund 300 Metern rechts auf die Straße „Am Berg Fidel“ abbiegen. Nach 400 Metern ist der Gästebereich neben der Sporthalle Berg Fidel erreicht.

Aus Osten: Über die „Warendorfer Straße“ auf „Umgehungsstraße/B51“ wechseln. Dieser Straße für sechs Kilometer bis zur Ausfahrt „Hiltrup“ folgen. Einem Kilometer der „Hammer Straße“ folgen. Nach einem Kilometer befindet sich das Preußenstadion auf der rechten Seite.

Ein Blick ins Preußenstadion: Münster empfängt Rot-Weiss Essen.

Rot-Weiss Essen bei Preußen Münster: Spiel ist ausverkauft

Die Partie ist restlos ausverkauft. Alle 10.554 Heim- und 1190 Gästetickets sind vergriffen. Dementsprechend bleiben die Tageskassen (abgesehen von einer Upgrade-Kasse) geschlossen. Am Spieltag stehen dann insgesamt fünf Stadionzugänge zur Verfügung. Die Stehplatzbereiche L, M, N und O gelangen ebenso wie die beiden Tribünenblöcke A und B über den Haupteingang an der Hammer Straße ins Stadion - Achtung: Hier handelt es sich um Heimbereiche.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster: Alles zur Rivalität

Die Tribünenblöcke E und F sind über den Zugang am Berg Fidel erreichbar, die Blöcke C und D über den VIP-Eingang der Haupttribüne. Wichtig für Rot-Weiss Essens Fans: Der Gästeblock K ist ausschließlich über den Gästeeingang erreichbar.

Wer nicht mit aus Essen mit dem Auto fährt, kann mit einem Sonderzug an- und auch wieder zurückreisen. Zwischen Essen Hbf und Münster Hbf wird ein Entlastungszug mit Kapazität für 600 bis 700 Personen eingesetzt. Da dieser von einer privaten Eisenbahngesellschaft betrieben wird, hat der Streik keine Auswirkung auf die Verbindung. Vom Münsteraner Hauptbahnhof gibt es einen Bus-Shuttle für Rot-Weisse.

Sonderzug nach Münster: Die Zeiten

Hin: 11.09 Uhr von Essen Hbf (Gleis 4) | Ankunft in Münster: 12.12 Uhr

11.09 Uhr von Essen Hbf (Gleis 4) | Ankunft in Münster: 12.12 Uhr Zurück: 16.41 Uhr von Münster Hbf (Gleis 14) | Ankunft in Essen: 17.55 Uhr

