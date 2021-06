Rot-Weiss Essen RWE-Abschiedsspiel für Grund und Platzek an der Hafenstraße

Essen. Der Regionalligist Rot-Weiss Essen startet am 5. Juli in die Vorbereitung. Erster emotionaler Höhepunkt ist Testspiel gegen Oberligisten Bocholt.

Nach genau einem Monat Pause wird Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen am 5. Juli in die Saisonvorbereitung starten. Fünf Testspiele und ein Trainingslager sind zum jetzigen Zeitpunkt fix.

Das Abschiedsspiel für die verdienten Kevin Grund und Marcel Platzek am 14. Juli an der Hafenstraße gegen den Oberligisten 1. FC Bocholt (19 Uhr) ist gleich ein erstes Highlight in der Testphase.

Rot-Weiss Essen hofft auf zahlreiche Zuschauer

RWE arbeitet momentan intensiv an einem Konzept, damit möglichst viele Zuschauer zu diesem Treffen ins Stadion dürfen. „Insgesamt kommen Kev und Platzo auf 20 Dienstjahre für Rot-Weiss Essen. Die beiden haben sich ein großartiges Standing bei den Fans erarbeitet und sollen jetzt mit diesem Duell genau den Abschied bekommen, den sie sich verdient haben“, erklärt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen.

Nur vier Tage später geht es für die Rot-Weissen wie schon in den vergangenen Jahren ins Trainingslager nach Herzlake, wo mit dem niederländischen Zweitligisten FC Emmen (20. Juli) sowie dem Bezirksligisten ASC GW Wielen (23. Juli) zwei weitere Testspielgegner warten.

Im Anschluss daran trifft RWE zudem auf den Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach sowie im Stadtduell auf den ETB Schwarz-Weiß. Weitere Vorbereitungsspiele sollen folgen.

Der Vorbereitungsplan

(Stand: 17. Juni):

Mo.,5. Juli

Trainingsauftakt an der Hafenstraße (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Mi.,14. Juli

Rot-Weiss Essen – 1. FC Bocholt (19 Uhr, Hafenstraße)

So., 18. Juli – Fr., 23. Juli

Trainingslager in Herzlake

Di., 20. Juli: FC Emmen – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr)

Fr., 23. Juli: ASC GW Wielen – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr, Sportplatz Itterbeck)

Do., 29. Juli

Kickers Offenbach – Rot-Weiss Essen (18.30 Uhr, Bieberer Berg)

Mi., 4. August

ETB Schwarz-Weiß – Rot-Weiss Essen (19 Uhr, Uhlenkrug)

