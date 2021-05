5:2! RWE schießt sich gegen Lotte den Frust von der Seele

Essen. Trotz des Patzers von BVB II ist der Aufstieg für RWE weit weg. Im Heimspiel gegen Lotte zeigte sich Essen zumindest in Torlaune.

Die Lage im Aufstiegsrennen mag aussichtslos erscheinen, aber Rot-Weiss Essen lässt sich nicht hängen und bleibt dran. Die Essener besiegten die Sportfreunde Lotte nach einem munteren und chancenreichen Spiel mit 5:2 (3:1). und haben damit wieder die Tabellenführung übernommen, weil der Konkurrent Borussia Dortmund II in Rödinghausen nur zu einem 0:0 kam. Der BVB darf allerdings noch zwei Spiele mehr als RWE bestreiten und ist damit weiter im Vorteil.

Das Ende wird für RWE vermutlich nicht gut, aber zum letzten Heimspiel der Saison gab es doch einige Hoffnungsschimmer. Zunächst wurde die Vertragsverlängerung von Verteidiger Daniel Heber bis 2025 verkündet. Ein eminent wichtiger Leistungsträger in dieser Mannschaft und ein Fingerzeig für die Zukunft: “In der kommenden Spielzeit greifen wir wieder an.”

Und ja, seit Oktober 2020 durften erstmals wieder Zuschauer ins Stadion an der Hafenstraße. Zwar waren es unter strengen Auflagen nur knapp 800, aber die machten sich schon bemerkbar und jubelten bereits in der vierten Minute, als Dennis Grote aus knapp 30 Metern einen “Strahl” in Richtung Tor schickte und zum 1:0 traf. Was für eine Ouvertüre.

RWE schon nach 14 Minuten mit 2:0 in Führung

Dabei waren die meisten Fans wohl eher bescheiden im Anspruch: “Endlich wieder hier sein”, so der Tenor. “Ne Bratwurst essen, ein Bierchen trinken und einfach mal wieder live Fußball gucken.” Dass es aber gleich so gut lief für die Gastgeber, darüber waren sie natürlich besonders happy.

RWE griff sofort zum Taktstock und machte das Spiel. Die Lotter, zuvor fünfmal in Folge unbesiegt, bekamen ordentlich Druck und fanden überhaupt nicht ins Spiel. Als sich Cedric Harenbrock im gegnerischen Strafraum energisch durchsetzte und auf Kehl-Gomez passte, ließ der sich nicht lange bitten und vollendete staubtrocken zum 2:0 (14.).

Endlich wieder da: Beim Spiel von RWE gegen Lotte waren knapp 800 Zuschauer an der Hafenstraße. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Zuvor hatte schon Simon Engelmann zwei Möglichkeiten (7./13.), einen Schuss von Sandro Plechaty lenkte SFL-Keeper Peitzmeier im Flug an die Latte(18.). Und Harenbrock verzog schließlich nur knapp (22.).

Die Rot-Weissen hatten richtig Laune, von Verbitterung über ein mögliches Scheitern im Aufstiegsrennen oder gar Aufgabe war jedenfalls nichts zu spüren. Allerdings wollte sich der Gast dann doch nicht so vorführen lassen, wurde mutiger und deckte die eine oder andere Sorglosigkeit der Essener Defensive auf.

RWE mit Offensivfeuerwerk

Nach einem Doppelpass stand Andzouana blank vor Davari und schob den Ball aus 12 Metern knapp vorbei (28.). Der RWE-Keeper rief daraufhin seine Vorderleute lautstark zu Räson. Doch die Sportfreunde legten zu. Daniel Heber musste schon alles reinlegen, um Lisnic spektakulär im eigenen Strafraum abzugrätschen (33.).

Zuvor hatte Torjäger Engelmann seine nächste Chance, als der wuselige Plechaty vorbereitete, der Torjäger die Kugel aber gänzlich überrascht weit über den Kasten lenkte (31.).

Besser machte es Harenbrock, der nach starkem Solo von Isaiah Young auf 3:0 (37.) erhöhte. Die Fans feierten: “Steht auf, wenn ihr Essener seid.” Es hätten zu diesem Zeitpunkt sogar schon zwei, drei Treffer mehr sein können.

Unterhaltsames Spiel für die Fans im Stadion

Stattdessen Lottes Antwort. Als Plechaty einen Zweikampf gegen Terzi an der Strafraumgrenze verlor, traf dieser sehenswert zum 3:1 (41.). Es passte immerhin zu diesem kurzweiligen und schwungvollen Kick, den vor allem Rot-Weiss aufs Grün legte.

Und das muntere Toreschießen setzte sich fort. Plechaty zirkelte einen Ball ins Eck zum 4:1 (54.), im direkten Gegenzug verkürzte Andzouana auf 4:2 (55.).

Und dann endlich war auch Engelmann an der Reihe mit Saisontor 28. Zunächst setzte er den Ball noch an den Außenpfosten, wenig später lupfte er dann die Kugel zum 5:2 (57.) in Netz. Drei Treffer innerhalb von drei Minuten - unterhaltsam war es allemal für die Fans. Auch sie hatten es sich verdient. Genau das hatten sie monatelang vermisst.

Rot-Weiss Essen - SF Lotte 5:2 (3:1)

RWE: Davari - Plechaty (75. Sauerland), Heber, Herzenbruch, Grund (58. Neuwirt) - Grote (58. Condé) - Young (71. Lewerenz), Kehl-Gomez, Harenbrock, Kefkir - Engelmann.

Tore: 1:0 Grote (4.), 2:0 Kehl-Gomez (14.), 3:0 Harenbrock (37), 3:1 Terzi (41,), 4:1 Plechaty (54.), 4:2 Andzouana (55.), 5:2 Engelmann (57.).

Zuschauer: 797.

