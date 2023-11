3. Liga: Kracher-Spiel von Rot-Weiss Essen live im Free-TV

Gute Nachricht für die Fans von Rot-Weiss Essen: Ein Highlight-Spiel in der 3. Liga wird live im Free-TV übertragen. MSV Duisburg geht leer aus.

Mit nur einem Saisonsieg steht der MSV Duisburg am Ende der Drittliga-Tabelle. Und auch in einer anderen Hinsicht finden sich die Zebras in der unteren Region wieder: In dieser Saison wurde erst eine Drittliga-Partie des Vereins im frei empfangbaren TV-Programm gezeigt - das Heimspiel gegen 1860 München am zweiten Spieltag.

Daran ändert sich in absehbarer Zeit nichts. Auch an den kommenden fünf Spieltagen gibt es die Duisburger nicht kostenlos im TV zu sehen. Wollen Fans die Auftritte live verfolgen, sind sie auf einen Stadionbesuch oder ein kostenpflichtiges Abonnement angewiesen.

Rot-Weiss Essen gegen 1860 München live im Free-TV

Anhänger von Rot-Weiss Essen hingegen kommen bald auf ihre Kosten. Wenn RWE am 18. Spieltag bei 1860 München gastiert (Samstag, 9. Dezember, 14 Uhr), übertragen der Bayrische Rundfunk (BR) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) das Traditionsduell. Es wird das vierte Free-TV-Spiel der Essener in der laufenden Saison sein.

Am 9. Dezember ist Rot-Weiss Essen zu Gast im Grünwalder Stadion. Foto: Johannes Simon / Getty Images For DFB

Insgesamt werden in dieser Spielzeit 68 Begegnungen in den Dritten Fernsehprogrammen gezeigt, bislang waren es 26. Das geht dank einer Sublizenz von MagentaSport. Der kostenpflichtige Streaminganbieter hält die Rechte an allen Drittligapartien.

Dynamo Dresden führt mit sieben Auftritten die Free-TV-Tabelle derzeit an. Der MSV Duisburg gehört mit Jahn Regensburg, dem SV Sandhausen und Halleschen FC zu den vier Mannschaften, die bislang auf ein Spiel kommen. Der SC Verl und die zweiten Mannschaften des SC Freiburg und Borussia Dortmund gingen bislang komplett leer aus.

Die Free-TV-Spiele vom 16. bis zum 21. Spieltag

16. Spieltag

TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching (BR)

Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken (MDR/SR)

17. Spieltag

Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt (SWR/BR)

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue (WDR/MDR)

18. Spieltag

SV Sandhausen - Waldhof Mannheim (SWR)

TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen (BR/WDR)

19. Spieltag

Waldhof Mannheim - Erzgebirge Aue (SWR/MDR)

1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg (SR/BR)

21. Spieltag

Dynamo Dresden - SV Sandhausen (MDR)

VfB Lübeck - Waldhof Mannheim (NDR)

Quelle: liga3-online.de

