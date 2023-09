15 Jahre „Rude Fans“ – Ultra-Gruppierung von Rot-Weiss Essen mit spektakulärer Choreo

Die Fans von Rot-Weiss Essen begeistern an der Hafenstraße mit einer Choreo über die gesamte Tribüne.

Essen. Seit 15 Jahren sind sie als Anhänger von Rot-Weiss Essen vereint - das feierten die "Rude-Fans" mit einer aufwendigen Choreo beim RWE-Spiel.

15 Jahre „Rude Fans“ – die Ultra-Gruppierung von Rot-Weiss Essen hat zum Anpfiff der Drittliga-Heimspiel gegen Jahn Regensburg zu ihrem Geburtstag eine beeindruckende dreiteilige Choreografie präsentiert.

„Danke für alles, für die Momente und die Freunde“, dieser Spruch stand auf einem großen Banner, das über den gesamten unteren Zaun der Westtribüne hing – und vom Dach wurde ein weiteres mit der Aufschrift „15 Jahre Rude Fans Ultras“ heruntergelassen. Garniert das alles: von einer großen Blockfahne, die die komplette „West“ überdeckte und das Logo der Gruppe zeigte. Währenddessen wurde ein Lied von Dein Junge STV, der schon lange in der Essener Hip-Hop-Szene aktiv ist, gespielt. Applaus vom Rest des Stadions!

RWE-Fans feiern mit Trainer Dabrowski

Weiter ging es mit einem rot-weissen Fahnenmeer. „Denn von der Wiege bis ins Grab halt ich dir die Treue“, stand nun auf einem weiteren Banner.

Vor einigen Monaten feierte die Gruppe ihren Geburtstag bereits mit einer Party. Mit dabei war auch Christoph Dabrowski, der Trainer. Die Einladung habe er vor längerer Zeit erhalten, sagte der 45-Jährige damals, im August, auf Nachfrage dieser Redaktion. „Dieser Einladung bin ich gerne gefolgt, um den Leuten den Respekt zu zollen. Ich habe einen sehr positiven Eindruck bekommen. Ich glaube, dass das von Gegenseitigkeit geprägt war“, sagte Dabrowski, der gegen den Jahn übrigens auf seinen Kapitän verzichtete.+

Rot-Weiss Essen: Bastians zunächst auf der Bank

Felix Bastians saß nach überstandener Verletzung auf der Ersatzbank, Dabrowski vertraute auf das Innenverteidiger Duo José-Enrique Rios Alonso und Felix Götze. Beide hatten es gemeinsam gut gemacht in den vergangenen Spielen, so auch beim zurückliegenden 2:0-Auswärtserfolg gegen den SC Freiburg II. Draußen bleiben musste auch Moussa Doumbouya – zum ersten Mal in dieser Drittliga-Saison startete Ron Berlinski als Sturmspitze für Rot-Weiss Essen.

Die RWE-Aufstellung: Jakob Golz – Andreas Wiegel, José-Enrique Rios Alonso, Felix Götze, Lucas Brumme, Vinko Sapina, Isaiah Young, Cedric Harenbrock, Torben Müsel, Marvin Obuz, Ron Berlinski.

