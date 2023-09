1:5! Rot-Weiss Essen verliert klar gegen Wagners Hoffenheim

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen kassiert fünf Gegentore, die U23 der TSG Hoffenheim gewinnt deutlich – aber es gab auch Positives. So lief das Spiel.

Das war deutlich: Rot-Weiss Essen hat am Freitagnachmittag mit 1:5 (1:1) gegen die U23 der TSG Hoffenheim verloren.

Dabei war die erste Halbzeit noch ausgeglichen. Leonardo Vonic durfte von Beginn an ran. Das war eine von mehreren Änderungen, die Coach Christoph Dabrowski im Vergleich zum 2:0-Drittligasieg in Freiburg vornahm. Hoffenheim, übrigens trainiert von Vincent Wagner, ging schon nach zwölf Minuten in Führung. Valentin Lässig traf für die TSG, die in der Liga auf dem dritten Platz steht. Das ging schon in Ordnung.

Rot-Weiss Essen: Berlinski gleicht aus und trifft noch mal – Abseits

RWE antwortete schnell: Eric Voufacks Flanke fand Ron Berlinski, der Ausgleich (15. Minute). Berlinski markierte auch einen zweiten Treffer, doch das Tor wurde zurückgepfiffen – Abseits.

Dasselbe passierte nach der Pause, nur auf der anderen Seite. Aber die Hoffenheimer durften dann noch viermal jubeln, diesmal richtig: Nick Breitenbücher erzielte das 2:1. Vorher hatte Leonardo Vonic nach einer Flanke von Marvin Obuz die große Chance auf die RWE-Führung liegengelassen. Kein Tor sollte für die Essener fallen. Frederik Schmahl (Foulelfmeter), Marlon Faß und Milan Petrovic schraubten das Ergebnis stattdessen weiter in die Höhe.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Erfreuliche Nachrichten gab es aber auch: Sandro Plechaty und Aaron Manu standen nach ihren Verletzungen wieder auf dem Platz.

Es war der einzige Test dieser Länderspielpause. Am Samstag (16. September) geht es für Rot-Weiss Essen in der Liga weiter. Dann kommt Jahn Regensburg an die Hafenstraße.

Hoffenheim U23 – Rot-Weiss Essen 5:1 (1:1)

RWE: Wienand - Voufack (71. Plechaty), Rios Alonso (46. Manu), Götze (46. Kourouma), Brumme (46. Voelcke)- Rother, Eisfeld (12. Müsel) - Young (46. Friessner), Harenbrock (46. Brune), Vonic (71. Etri) - Berlinski (46. Obuz).

Tore: 1:0 Lässig (13.), 1:1 Berlinski (21.), 2:1 Breitenbücher (65.), 3:1 Schmahl (75.), 4:1 Faß (81.), 5:1 Petrovic (88.)

