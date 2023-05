1:2! VfB Oldenburg patzt, Rot-Weiss Essen bleibt Drittligist

Essen. VfB Oldenburg patzt gegen Zwickau und verliert 1:2. Das bedeutet: Rot-Weiss Essen hat den Klassenerhalt sicher und bleibt Drittligist.

Alle, die es mit Rot-Weiss Essen halten, haben an diesem Sonntagmittag nach Wilhelmshaven geschaut. Dort traf der VfB Oldenburg auf den FSV Zwickau. Es war klar: Gewinnt Oldenburg nicht, hat RWE den Klassenerhalt sicher. Und genau das ist passiert: Der VfB verlor 1:2 (1:0).

Rafael Brand erzielte die frühe Führung für den VfB Oldenburg bereits in der sechsten Spielminute. Es lief super für Fuat Kilics Elf. Sie hatte viele Chancen, verpasste es aber, weitere Tore nachzulegen. Auch die Zwickauer, die bereits als Absteiger feststanden, spielten mutig mit. Die Partie hätte in beide Richtungen kippen können.

VfB Oldenburg verliert 1:2 – Freude bei Rot-Weiss Essen

Zur Pause stand es 1:0. Nur 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff besorgte Dominic Baumann den Ausgleich für die Westsachsen. Oldenburg war geschockt und brauchte lange, um sich von diesem Gegentor zu erholen. Der VfB investierte viel, warf alles nach vorn, vergebens. Mit dem 2:1 machte Baumann in der Nachspielzeit alles klar.

Damit steht fest: Der VfB Oldenburg steigt in die Regionalliga Nord ab. Vor dem letzten Drittliga-Spieltag hat er sechs Punkte Rückstand auf Rot-Weiss Essen. RWE bleibt drin.

Den Matchball hat Rot-Weiss am Samstag vergeben. Eine 0:2 (0:1)-Niederlage kassierte das Team von Christoph Dabrowski in Halle. Es war eines der besseren Auswärtsspiele von RWE in dieser Saison, jedoch nutzte die Mannschaft die vielen Chancen nicht.

Alles zu Rot-Weiss Essens 0:2 in Halle:

Denkbar unglücklich fielen auch die Gegentore: Oguzhan Kefkir klärte auf der Linie und schoss Felix Herzenbruch an. Der Ball prallte von „Herze“ ins eigene Tor (40. Minute). Beim zweiten Gegentor griff Jakob Golz daneben, Andor Bolykis Kopfball ging rein (75. Minute).

Das alles kann den Essenern einen Tag später fast schon egal sein – sie spielen auch 2023/24 in der Dritten Liga.

Hier gibt es alle News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE