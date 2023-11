1:2! Rot-Weiss Essen verliert Geheimtest gegen Twente

Essen Intensiver Test: Der FC Twente war zu Gast beim Drittligisten Rot-Weiss Essen – und siegte 2:1. So lief die Partie am Mittwochmittag.

Geheimtest an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen traf am Mittwochmittag ohne Zuschauer auf den niederländischen Erstligisten FC Twente. Ein ordentlicher Härtetest, Enschede steht auf dem dritten Tabellenplatz der Eredivisie und bot keinesfalls eine B-Elf auf. RWE mischte seine Mannschaft ebenfalls durch, vier aktuelle Stammspieler starteten.

Twente legte gut los, hatte die erste Chance nach wenigen Sekunden. Nach rund zehn Minuten beruhigte sich die Partie. RWE kam besser rein, dennoch hatten die Niederländer mehr vom Spiel. Bis zur ersten Essener Chance dauerte es eine Weile. Cedric Harenbrock zog aus der Distanz ab, der Schuss ging am Tor vorbei (15. Minute). Der im Ruhrgebiet wohl bekannteste FCT-Spieler fehlte übrigens: Lars Unnerstall, früher mal Torwart auf Schalke, stand nicht im Kader.

Rot-Weiss Essen kommt gut ins Spiel

Nils Kaiser scheiterte knapp an der Führung (21.), RWE war nun gut drin. Eine Bank hinten war in der Anfangsphase José-Enrique Rios Alonso, der auch unter hohem Pressingdruck ruhig blieb und kluge Pässe schlug. Da hat einer Selbstvertrauen.

Der erste Treffer fiel nach 26 Minuten für den FCT. Daan Rots zielte genau ins lange Eck, Felix Wienand im Tor war machtlos. Die Reaktion folgte fast prompt. Andreas Wiegel spielte einen schönen Pass zu Nils Kaiser, der frei vor Torwart Issam el Maach auftauchte. Der Winkel war etwas zu spitz, der Keeper zur Stelle. Der anschließende Eckball brachte nichts ein. Und auch Ron Berlinski vergab eine Großchance. Isi Young legte vor, der Stürmer scheiterte an el Maach.

45 Sekunden nach der Pause fiel das 0:2 aus Essener Sicht. Der eingewechselte Felix Götze wollte das Spiel von hinten aufbauen, passte aber direkt in die Füße von Carel Eiting. Und der schlenzte den Ball ins Tor.

Intensives Testspiel zwischen RWE und FC Twente

Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein intensives Testspiel. Dass der FC Twente um den Einzug in die Champions League spielt, war zu sehen – das war schon ein anderes Niveau als das, was RWE in der Dritten Liga gewohnt ist. Gerade das Pressing von Enschede war brutal stark. Der Erstliga-Dritte hatte eine gute Struktur in seinem Spiel. Dennoch hielten die Rot-Weissen mit und sorgten ab und an für Entlastung, etwa durch Vinko Sapina. Moussa Doumbouya markierte schließlich den Anschluss nach Vorarbeit von Sandro Plechaty (68.).

Fortan hatte RWE phasenweise mehr Ballbesitz und Eric Voufack prüfte mit seinem Freistoß ins kurze Eck Keeper el Maach. Offen war die Schlussphase, Enschede blieb weiter dran, Tore fielen keine mehr. Weiter geht es bei Rot-Weiss Essen mit der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am kommenden Sonntag. In der Liga wartet dann der FC Ingolstadt auf RWE (Sa., 25. November/14 Uhr).

Rot-Weiss Essen – FC Twente 1:2 (0:1)

RWE 1. Halbzeit: Wienand – Wiegel, Kourouma, Rios Alonso, Brumme, Rother, Harenbrock, Kaiser, Plechaty, Young, Berlinski.

RWE 2. Halbzeit: Wienand – Voufack, Götze, Manu, Voelcke, Sapina, Kaiser, Müsel, Plechaty, Obuz, Doumbouya.

Tore: 0:1 Rots (26.), 0:2 Eiting (46.), 1:2 Doumbouya (68.).

