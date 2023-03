1:0 im Geheimtest gegen De Graafschap: So schlug sich Rot-Weiss Essen

Im Talk „Vonne Hafenstraße“ ordnen wir Rot-Weiss Essens 0:3 in Saarbrücken ein - wir sprechen über die Aufstellung und die Lehren der Pleite.

Essen. Rot-Weiss Essen schlägt De Graafschap in einem Geheimtest. 1:0 endet die Partie – Kevin Holzweiler trifft, ein U19-Talent startet. Alle Infos.

Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken hat Rot-Weiss Essen ein geheimes Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap gewonnen. 1:0 (1:0) endete die Partie am Montagmittag, Kevin Holzweiler traf für RWE - U19-Talent Muhammed Ali Karkar stand dabei in der Startelf.

Seinen Treffer erzielte der Essener bereits in der zweiten Minute. Von Luca Wollschläger eingesetzt, schoss der Flügelflitzer flach in die rechte untere Ecke, hieß es von RWE.

Rot-Weiss Essen schlägt niederländischen Zweitligisten

Elie Raterink hatte eine gute Kopfballchance auf den Ausgleich in der 15. Minute, und auch nach einer halben Stunde kam De Graafschap zu einem Abschluss, wie der Klub auf seiner Website schrieb. RWE-Torwart Jakob Golz hielt einen Freistoß von Kapitän Siem de Jong.

Die Partie wurde übrigens über 80 Minuten ausgetragen. Wie der niederländische Vereins weiter mitteilte, hatten die Blau-Weißen den besseren Start in den zweiten Durchgang – und Julius Kok die größten Chancen. Einen Kopfball entschärfte Golz unter anderem stark von der Linie.

„Auf schwierigen Bodenverhältnissen hat die Mannschaft ein intensives und erfolgreiches Spiel abgeliefert und einige Meter abgespult“, sagte Trainer Christoph Dabrowski: „Für die Spieler, die aktuell nicht viel spielen, war es ein gelungener Test, der absolut Sinn ergeben hat!“

De Graafschap steht in der „Keuken Kampioen Divisie“ auf dem zwölften Tabellenplatz. Bereits im Dezember des Vorjahres testete RWE gegen die „Superbauern“. Damals endete die Partie 2:2.

Für Rot-Weiss Essen geht es am kommenden Samstag in der dritten Liga mit einem Heimspiel gegen den SV Wehen-Wiesbaden weiter. Das Spiel wird um 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen (Magentasport).

De Graafschap - Rot Weiss Essen: 0:1 (0:1).

Tor: Kevin Holzweiler (3. Minute).

RWE: Wienand (Koczor) – Römling, Harenbrock, Holzweiler (Hüning), Wollschläger, Kourouma, Plechaty, Loubongo (Heuser), Müsel (Tarnat), Sponsel, Karkar (Ennali)

