RWE muss pausieren: Gladbachs U23-Trainer positiv getestet

Muss für 14 Tage in Quarantäne: Gladbachs U23-Trainer Heiko Vogel.

Essen/Mönchengladbach. Der Gladbacher Heiko Vogel muss in Quarantäne. Drei Spiele der Regionalliga-West werden deshalb abgesetzt. Betroffen ist auch Rot-Weiss Essen.

Nun hat es auch Rot-Weiss Essen erwischt. Das für Mittwochabend geplante Gastspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach wurde vom Verband abgesetzt. Über einen Nachholtermin ist noch nichts bekannt.

Auslöser für die Absage der Partie ist ein positiver Corona-Befund beim Gastgeber aus Gladbach. Wie der Klub mitteilte, hat sich Cheftrainer Heiko Vogel infiziert. Auch die folgenden beiden Viertliga-Partien der Borussia gegen den SC Wiedenbrück und den Bonner SC werden nicht wie angedacht stattfinden.

Revierderby am Samstag an der Hafenstraße

Für RWE geht es derweil am kommenden Samstag weiter. Dann kommt der derzeit angeschlagene Rivale Rot-Weiß Oberhausen zum Derby an die Hafenstraße (14 Uhr). Im Gegensatz zu RWO sind die Bergeborbecker noch ohne Niederlage in der laufenden Saison.

In der laufenden Regionalliga-Spielzeit fielen dem Coronavirus bereits einige Begegnungen zum Opfer. Erst kurz vor der RWE-Absage wurde das Auswärtsspiel des Wuppertaler SV beim SV Bergisch Gladbach abgesetzt, da ein WSV-Akteur positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Nur noch sieben von neun Spiele am Mittwoch

Damit steigen am Mittwochabend nur sieben anstatt neun Partien. Durch den Ausfall dürfte sich die ohnehin schon schiefe Tabelle noch weiter verzerren, da die Anzahl der absolvierten Spiele bei vielen Klubs variiert.