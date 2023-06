„Richtig Bock auf Fußball“: Kruse geht nach Paderborn

Geht in die 2. Liga: Max Kruse.

Paderborn Max Kruse wechselt zum SC Paderborn in die 2. Fußball-Bundesliga und will den Verein in die erste Liga führen. Die Vertragszeit des früheren deutschen Nationalspielers gab der ostwestfälische Club nicht explizit bekannt, offenbar erhält der 35-Jährige aber zunächst einen Kontrakt für eine Saison.

„Die Gespräche waren von Anfang an sehr, sehr gut und haben mich überzeugt“, sagte Kruse, der die Rückennummer 10 erhält: „Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen!“ Paderborns Sportchef Benjamin Weber erklärte: „Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max sind unbestritten. Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen.“

Geballte Erstliga-Erfahrung

Kruse war im November vergangenen Jahres von Trainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg ausgemustert worden. In seiner Vita stehen 14 A-Länderspiele und die Olympia-Teilnahme in Tokio. 370 Erst- und Zweitligapartien für Wolfsburg, den 1. FC Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, den SC Freiburg und den FC St. Pauli hat er absolviert. 117 Treffer erzielte Kruse dabei.

Auch außerhalb des Platzes sorgte der meinungsstarke Profi immer wieder für Schlagzeilen. Sein Geld verdiente er zuletzt mit Pokerturnieren. Bei Olympia machte er seiner Freundin vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag.