Regionalliga-Chaos: Preußen Münster siegt - weil Düren kein Stadion hat

Düren. Was für ein Chaos in der Regionalliga West: Der 1. FC Düren kann gegen Preußen Münster kein Stadion stellen und verliert deshalb die Partie.

Chaos in der Regionalliga West. Der 1. FC Düren dachte, er hätte alle Auflagen des Verbandes erfüllt, um die Partie gegen Preußen Münster am Samstag auszutragen. Doch der Verband sah das anders, am Freitagnachmittag kam nun die Meldung, dass die Partie abgesetzt wurde. Mehr noch: Münster bekommt die Punkte direkt am grünen Tisch - die Partie wird mit 2:0 für die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann gewertet.

1. FC Düren gegen Preußen Münster: Drei Punkte für Münster

In einer Meldung des Verbandes heißt es: "Zum weiteren Vorgehen hat der Spielleiter der Herren-Regionalliga West, Patrick Zielezny, in Abstimmung mit dem Fußballausschuss des WDFV bestimmt, dass eine Neuansetzung nicht vorgenommen werden soll. Das Spiel wird unter Berücksichtigung von §43 der WDFV-Spielordnung mit 0:2-Toren für Düren als verloren und 3 Gewinnpunkten und 2:0-Toren für Münster als gewonnen gewertet."

Bereits im Vorfeld hatte der WDFV als Spielort für die Partie 1. FC Düren – Preußen Münster am 23. März 2023 das Waldstadion Beeck in Wegberg angesetzt - das offizielle Ausweichstadion der Dürener.

Der Verband teilte mit: "Der Heimverein ist in solchen Fällen verpflichtet, die nötigen Maßnahmen zu treffen, das Match auf der vorgegebenen Ausweichspielstätte stattfinden zu lassen. Eine Bestätigung, dass in Wegberg gespielt werden kann, konnte der 1. FC Düren nach Aufforderung durch den WDFV bis Freitagmittag nicht erbringen."

In der Konsequenz verlor Düren die Partie ohne gespielt zu haben. Für Münster bedeutet das, dass sie am Samstag auf der Couch aufsteigen können. Sollte Gladbach II nicht beim Letzten SV Straelen gewinnen, wäre Münster der Drittliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Es sei denn, Düren legt Protest ein, das kann am Montag passieren, vier Tage hätten sie Zeit.

Wobei es traurig ist, dass ein Aufstieg so über die Bühne gehen könnte. Vermutlich drücken sogar ein paar Münsteraner den Gladbachern die Daumen, damit der SCP am kommenden Mittwoch bei Kaan-Marienborn aus eigener Kraft den Aufstieg eintüten kann.

Preußen Münster plant noch keine Meisterfeier

Wie die "Westfälischen Nachrichten" berichten, wird der Klub die Einspruchsfrist auch abwarten und am Samstag keine Meisterfeier planen, sollte Gladbach gegen Straelen nicht gewinnen.

