Real schafft in Überzahl nur ein Remis im Madrider Derby

José Giménez brachte Atlético per Kopf mit 1:0 gegen Real Madrid in Führung.

Madrid Real Madrid hat sich nach der Gala in der Champions League mit einem späten Tor zumindest vor einem ganz herben Dämpfer in der spanischen Fußball-Meisterschaft bewahrt.

Im Kampf um den Titel kann Erzrivale FC Barcelona aber weiter enteilen. Die Madrider Startruppe von Trainer Carlo Ancelotti rettete im Stadt-Derby gegen Atlético daheim ein 1:1 (0:0) - nach fast halbstündiger Überzahl.

Die Gäste von Coach Diego Simeone gingen durch José Giménez in der 78. Minute in Führung. Einen Freistoß von Antoine Griezmann köpfte er mit Wucht und recht ungestört ins Tor der Königlichen. Dass diese nach einer Roten Karte gegen Angel Correa wegen einer Tätlichkeit gegen Antonio Rüdiger in der 64. Minute mit einem Mann mehr spielten, war in der Phase nicht zu sehen.

Kroos zurück in Real-Elf

Bei der Startelf-Rückkehr von Toni Kroos nach Magen-Darmbeschwerden und seinem Kurz-Comeback beim 5:2 gegen den FC Liverpool unter der Woche gelang dem erst 18 Jahre alten Alvaro Rodriguez (85. Minute) ebenfalls per Kopf der Ausgleich für die Gastgeber.

In der Tabelle konnte Real damit nur einen Punkt aufholen auf den klaren Spitzenreiter FC Barcelona. Die Katalanen sind noch sieben Zähler voraus und können an diesem Sonntag gegen UD Almeria den Vorsprung weiter ausbauen.