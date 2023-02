PSG-Coach Galtier weist Nagelsmann-Aussagen zu Mbappé zurück

Paris Julian Nagelsmann traut den offiziellen Angaben zur Ausfallzeit des Pariser Starspielers Kylian Mbappé nicht. PSG-Trainer Christophe Galtier findet das gar nicht gut. Zu bluffen sei nicht sein Stil.

PSG-Trainer Christophe Galtier hat vor dem Champions-League-Schlager gegen den FC Bayern die Poker-Vorwürfe von Julian Nagelsmann nach dem Ausfall von Starspieler Kylian Mbappé zurückgewiesen.

„Das ist nicht der Stil des Clubs und überhaupt nicht mein Stil“, sagte Galtier beim TV-Sender Canal+ nach der Partie von Paris Saint-Germain in der französischen Fußballliga gegen den FC Toulouse (2:1). Er habe Nagelsmanns Aussagen gelesen. „Ich muss nicht darauf antworten“, sagte der 56-Jährige.

Bayern-Trainer Nagelsmann hatte Zweifel an der angegebenen Ausfallzeit von Mbappé (24) geäußert, der laut PSG-Angaben mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel drei Wochen fehlen wird. „Ich glaube nicht, dass er ausfällt“, sagte Nagelsmann. Im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse spielen die Bayern am 14. Februar in Paris.

„Ich weiß nicht, was er hat. Es steht relativ vage auf der Homepage von Paris. Es heißt, bis zu drei Wochen. Wenn es aber keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für dieses Spiel ausfällt“, sagte Nagelsmann mit Blick auf den Vize-Weltmeister. „Natürlich können sie pokern und eine strukturelle Verletzung nicht angeben. Sie können aber auch pokern und sagen, er fällt aus - und dann fällt er aber nicht aus.“

Französische Medien berichteten derweil von Gesprächen der Pariser Clubführung mit dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi über eine Vertragsverlängerung. Der Vertrag des 35 Jahre alten Weltmeisters an der Seine läuft im Sommer aus.