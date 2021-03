Podcast Fußball Inside: Warum der VfL Bochum aufsteigen muss

Essen In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über die Nationalmannschaft und den Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum.

Corona ist das allumfassende Thema dieser Zeit - und wirkt sich auch auf die Produktion unseres Podcastes "Fußball Inside" aus. Kurz vor der Aufnahme erreichte Nationalmannschaftsreporter Sebastian Weßling die Nachricht, dass es vor dem ersten deutschen WM-Qualifikationsspiel gegen Island einen Corona-Fall im Team gegeben hat. Währenddessen zeichnete sich ab, dass das Spiel am Donnerstag in Duisburg stattfinden kann - was am Ende auch Fakt wurde.

Diskutiert wurde trotzdem: Moderator Johannes Hoppe sprach mit den Funke-Reportern Sebastian Weßling und Dominik Loth über die Nationalmannschaft und den Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum. Sebastian Weßling schätzt die EM-Chancen der nicht nominierten BVB-Profis Julian Brandt und Nico Schulz ein und begründet, warum der scheidende Bundestrainer Joachim Löw BVB-Abwehrchef Mats Hummels für die Europameisterschaft im Sommer zurückholen sollte.

VfL Bochum: Beeindruckender Sieg gegen Düsseldorf

Bis zum Sommer ist auch das Aufstiegsrennen in Liga zwei entschieden. Durch den 3:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf führt der VfL Bochum die Tabelle wieder an. Nach der Länderspielpause wartet das nächste Topspiel gegen Verfolger Holstein Kiel. Dominik Loth schaut auf den beeindruckenden und bewegenden Sieg gegen Düsseldorf zurück - und nach vorne auf die noch acht verbleibenden Spiele bis zum möglichen Aufstieg.

Mehr News und Hintergründe zum VfL Bochum

Außerdem tippen wir die folgenden Spiele - darunter die anstehenden Länderspiele sowie ein Regionalliga-Kracher: