Platini und Blatter: Freigesprochen - aber nicht schuldlos

Essen. Die beiden früheren Spitzenfunktionäre wurden vor einem Schweizer Gericht freigesprochen. Bestraft wurden sie dennoch. Ein Kommentar.

„Ich bin nicht unschuldig in meinem Leben, aber in diesem Fall bin ich unschuldig.“ Diesen Satz hatte der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter vor der Urteilsverkündung in der Schweiz zu umstrittenen Millionenzahlungen an Michel Platini als eine letzte Verteidigungsrede gemeint. Man darf ihn aber getrost als Lebensbeichte verstehen. Unterschreiben könnte ihn gleich auch Platini, einst Chef der Uefa.

Freigesprochen wurden jetzt beide. Aus Mangel an Beweisen. Und das gehört sich dann auch so. Beschädigt und gerechterweise bestraft, wenn auch nicht durch die Justiz, sind sie dennoch gründlich.

Effekt auf die nächste Funktionärsgeneration?

Natürlich hätte es einige Genugtuung bereitet, die unerträgliche Selbstherrlichkeit der einst so mächtigen Fußballfunktionäre ganz offiziell geahndet zu sehen. Aber so funktioniert das nun einmal nicht. Deshalb muss es ausreichen, dass beide längst Macht und jedes Ansehen verloren haben. Beides dürfte die einst von Lobbyisten umschmeichelten und bisweilen wie Staatschefs hofierten Strippenzieher, deren Egos kein Platz für Ethos ließen, seit Jahren deutlich stärker schmerzen als jede Geldstrafe.

Möglicherweise war die Millionenzahlung des einen an den anderen also rechtlich einwandfrei. Im Windschatten dieser einen Affäre wurde aber das Geflecht aus Gefälligkeiten und Geschenken sichtbar. Optimisten könnten diesen Reinigungsprozess als positiven Nebeneffekt der gescheiterten Klage sehen, Pessimisten werden darauf verweisen, dass die nächste Funktionärsgeneration wenig abgeschreckt ähnlichen Verhaltensmustern folgt.

